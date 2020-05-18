США відправили в РФ апарати ШВЛ і тести на коронавірус

Влада США в рамках надання допомоги Росії в боротьбі з коронавірусом направили в країну партію апаратів штучної вентиляції легенів і тестів на виявлення інфекції.

Про це в інтерв’ю Washington Examiner заявив глава Держдепартаменту Майк Помпео, — передає Медуза.

«Їм справді було непросто. Москва, зокрема, ще продовжує боротьбу з вірусом. Близько тижня тому чи трохи більше наш президент говорив з президентом Путіним і вирішив надати істотну допомогу. Мова йде про тестах і апаратах ШВЛ. Це обладнання вже в дорозі. Ми раді, що можемо допомогти їм у боротьбі з цим вірусом», — сказав Помпео.

Нагадаємо, на початку квітня Росія відправила в США партію апаратів ШВЛ «Авента-М», вироблених на Уральському приладобудівному заводі. Через місяць два таких апарати стали причиною двох пожеж у лікарнях Москви і Петербурга. Після цього влада США повідомили, що так і не використовували це обладнання в клініках.