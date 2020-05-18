Стерненко перед допитом в СБУ: «Я не знаю, чи вийду з цієї будівлі»

Громадський активіст Сергій Стерненко перед допитом у Голосному слідчому управлінні СБУ заявивши, що не знає свого процесуального статусу і чому його викликали на допит.

Про це Стерненко заявив перед тим, як зайти в будівлю СБУ, – передає кореспондент ІНФОРМАТОРа.

«За два роки, відколи ведеться розслідування нападів на мене, мене жодного разу не викликали в СБУ повістками. Цього разу все кардинально змінилося. Мені надіслали одну повістку заднім числом, потім надіслали іншу, третю вже надіслали так, щоб я її отримав, а слідчий телефоном заявив мені, що я маю з’єднання явитися у провадженні проти мене. Для чого і в якому статусі – ніхто не повідомляє. Але я думаю, що ви самі без мене це прекрасно знаєте», – сказавши він.

«Я не знаю, чи вийду з цієї будівлі. Але я знаю точно, що ми з вами зможемо захистити наше право на самозахист. Я знаю точно, що за тім, що тут відбувається, дуже пильно слідкують в Офісі президента та Офісі генерального прокурора. І я хочу, щоб вони бачили, що, попри карантин і зупинку громадського транспорту, люди сюди вийшли і будуть захищати свої права», – додав Стерненко.

Оновлено. Приблизно після 30 хв допиту Сергій Стерненко вийшов з будівлі СБУ і заявив, що його процесуальний статус у справі змінено із підозрюваного у потерпілого.

Фото, відео – Роман Пєтушков