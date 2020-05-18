Америка бореться з коронавірусом, Путін бореться з Америкою

Дві новини поруч, в топі Яндекса:
«Американські вчені знайшли спосіб повністю заблокувати коронавірус».
«Путін: у Росії є зброя, якого немає ні в кого в світі».
Це до питання про пріоритети: краще було б навпаки.
Відчуйте різницю: Америка бореться з коронавірусом, а Путін бореться з Америкою — яку бачить своїм головним противником. Та для кого ж ще він готує це «зброя, якого немає ні в кого в світі»?
Про проблеми громадян — і в тому числі, про епідемію коронавіруса, — він завжди говорить з нудьгуючим виразом на обличчі.
А як заходить мова про чергове «диво-зброю» — аж очі спалахують.
Смакуючи кожне слово, він захоплено перераховує грізні назви та чудодійні характеристики (неважливо, що потім військові експерти піднімуть частина його заяв на сміх).
Мабуть, в дитинстві у війнушку не награвся — все марить новим переділом світу.
Ось тільки його «нову зброю» (навіть якщо це не нові мультики) від коронавіруса точно не захищає.