Америка бореться з коронавірусом, Путін бореться з Америкою

Дві новини поруч, в топі Яндекса:

«Американські вчені знайшли спосіб повністю заблокувати коронавірус».

«Путін: у Росії є зброя, якого немає ні в кого в світі».

Це до питання про пріоритети: краще було б навпаки.

Відчуйте різницю: Америка бореться з коронавірусом, а Путін бореться з Америкою — яку бачить своїм головним противником. Та для кого ж ще він готує це «зброя, якого немає ні в кого в світі»?

Про проблеми громадян — і в тому числі, про епідемію коронавіруса, — він завжди говорить з нудьгуючим виразом на обличчі.

А як заходить мова про чергове «диво-зброю» — аж очі спалахують.

Смакуючи кожне слово, він захоплено перераховує грізні назви та чудодійні характеристики (неважливо, що потім військові експерти піднімуть частина його заяв на сміх).

Мабуть, в дитинстві у війнушку не награвся — все марить новим переділом світу.

Ось тільки його «нову зброю» (навіть якщо це не нові мультики) від коронавіруса точно не захищає.