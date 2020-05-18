В Україні зменшилась кількість нових випадків коронавірусу

Станом на 17 травня в Україні зареєстрували 18 291 випадок COVID-19. Такі дані повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

За добу коронавірусну інфекцію діагностували у 433 людей – це майже на 100 випадків менше, ніж за попередню.

Загалом від початку епідемії провели 227 801 ПЛР-тест.

Найбільше хворих – у Чернівецькій області (2694), Києві (2280) та Івано-Франківській області (1210).

За весь час спалаху від ускладнень, викликаних хворобою, померли 514 людей, з них 25 медпрацівників. Водночас одужали вже 5116 пацієнтів.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що лікування коронавірусної інфекції в Україні є повністю безкоштовним для пацієнтів і в повному обсязі здійснюється державним коштом.

Також міністр заявив, що Україна не стала першою країною у світі, яка зупинила метро. За його словами, близько двох місяців метро не працювало у китайському місті Ухань, також метро зупиняли у Парижі, і близько 40 станцій закривали у Лондоні.

Водночас мер Києва Віталій Кличко анонсував з 22 травня відновлення роботи наземного громадського транспорту – перш за все, трамваїв і тролейбусів.

“Плануємо після 22 травня відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі”, – розповів мер столиці.

Він уточнив, що робота наземного транспорту відновлюватиметься поступово.

“Постійно будемо нарощувати кількість рухомого складу. У першу чергу електротранспорту – трамваїв і тролейбусів”, – пояснив Віталій Кличко.

Решта послаблень можлива лише тоді, якщо кількість нових випадків буде щоденно зменшуватись 10 днів поспіль.

“Якщо у нас буде стрімке зниження хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап”, – запевнив заступник міністра здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

: bbc.com

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