Олександр Соколовський: МОЗ проти

Якщо не допомагаєте, то хоч не заважайте. І не намагайтеся продовжити заборону на експорт, щоб потім влаштувати ще одну годівницю з «продажем квитків» на видачу індивідуальних ліцензій! Історія з комбінезонами Текстиль-Контакт — показовий кейс взаємини влади і бізнесу!

Реально, я і сам дивуюся. І відчуваю себе всередині серіалу. Почну з короткого змісту попередніх серій. І відразу дам продовження…

Епізод 1

— 12 квітня «Текстиль-Контакт» виграє тендер, який проводить уповноважена держпідприємство «держлікінспекція МОЗ» на постачання до 15 травня 90 тисяч захисних комбінезонів для МОЗ України. Наша пропозиція повністю відповідає ТЗ і виявляється самим вигідним — 22 млн. грн. замість очікуваних 36. Підписуємо контракт, замовник вивішує інформацію на сайті Прозорро.

Епізод 2

— Закуповуємо сировину на звістку обсяг і пускаємо в відшиваючи перші 23,5 тисячі комбінезонів.

16 квітня МОЗ виставляє додаткова вимога — підтвердження відповідності якості нашої продукції міжнародним ДСТУ EN 14126. Через відсутність обладнання та методик це не може перевірити поки жодна лабораторія в Україні, ми подаємося в європейську, але чекати треба до кінця травня.

Епізод 3

— Наш контракт МОЗом не підтверджується.

17 квітня МОЗ проводить новий тендер з новим ТЗ на закупівлю 71 тисячі одноразових комбінезонів на 36 млн. грн. з постачанням до 1 травня. Знаю, що ця поставка поки не здійснилася. А так як там є ще і двократна різниця в ціні, мене замучили питаннями (включаючи Савіка Шустера під час Шустер LIVE) прокоментувати ситуацію, немає тут розкрадання. Але я профанацією і хайпи не займаюся. І неможливо коментувати те, чого не бачив. Швидше за все буде закуплено інший вид комбінезонів, з іншого ступенем захисту. А в захисних комбінезонах, в залежності від вимог, різниця в ціні може бути і в в 2 і в 10 разів!

Епізод 4

— «Текстиль-Контакт» шукає покупців в Україні, але безрезультатно. Тепер у всіх держтендерах тепер обов’язкова вимога підтвердження відповідності стандарту ДСТУ EN 14126 і ми не проходимо. Їх тепер виграють або імпортери китайської продукції, що показують копії міжнародних сертифікатів, або українські постачальники (як правило, це незрозумілі ПП), самодекларирующие така відповідність і отримують укладення госсанэпидемэкспертизы, які підтверджуються «дивними» рішеннями різних органів, включаючи навіть комісію Центру превентивної медицини самої Дусі!))

При цьому ніхто з держзамовників не вказує, який тип захисту з наявних в EN 14126 їм потрібно, а їх там шість — по зростаючій. Кожен новий тип — з посиленням вимог щодо ступеня герметизації і всіляких технічних характеристик. І, ясна річ, чим вище тип захисту від вірусів, тим вище буде вартість. І порівнювати можна тільки порівнянне. Чого поки і близько не спостерігається.

Епізод 5

— Залишившись раптом з виробленої продукцією, різко стала не потрібною всередині України, отримуємо ряд пропозицій про постачання нашої захисної продукції в ряд європейських країн.

Епізод 6

— Укладаємо перший контракт на постачання в Німеччину тих же самих захисних комбінезонів, пошитих для МОЗ. Розуміємо, що до 1 червня існує заборона на експорт захисної продукції (будь-який, не тільки медичної!). Але розраховуємо при цьому, що Мінекономіки, яке у вигляді виключення видає такі ліцензії і має дбати про вітчизняного виробника, зробить виняток і піде назустріч. Тому 13 травня довго-довго заповнюємо необхідні форми, довідки та формуляри і завантажуємо на відповідний сайт Мінекономіки.

Тепер серія найбільш інтригуюча, багато її чекали.

Епізод 7. «Ліцензія на експорт»

Наш питання вирішене — нам відмовили експортувати вироблену продукцію. Дозволю собі процитувати відповідь Мінекономіки повністю:

«Повідомляємо Вас, що Ваше звернення за реєстраційним номером П 13, щодо надання послуги

Видача ліцензії на експорт товарів було розлянуто.

Результат розляду : ВІДХИЛЕНО

Причина відхилення: Додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1109 затверджено обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році. На експорт товар за кодом згідно з УКТ ЗЕД 6210 10 98 00 тимчасово, до 01.06.2020, встановлено нульову квоту, що є фактичною забороною експорту таких товарі. У Мінекономіки відсутні правові підстави для оформлення ліцензії на експорт такого товару.»

Наслідок цього — Епізод 8

— Наш контракт з замовником, який був готовий робити передоплату за три фури захисних комбінезонів і халатів, розірваний. Перспектива на такі контракти поставки вельми туманна. Західні замовники не готові ризикувати і чекати, чи ми отримали ліцензію чи ні, продовжать в Україні заборона на експорт чи ні. І звертаються до китайським, турецьким, польським та іншим виробникам, які повним ходом розширюють виробництво захисної продукції. І ніхто не буде чекати, коли Україна зволить вийти на ринок захисних комбінезонів, халатів, масок та інших ЗІЗ. До того часу і ринок може насититися, і стійкі звичні контакти ніхто вже не захоче втрачати. На нові ринки потрібно влазити рішуче і розштовхувати китайсько-турецьких конкурентів ліктями. Ніхто нас там з розпростертими обіймами не чекає. І тільки склалася, в тому числі в геополітиці, ситуація дає шанс хоч трохи потіснити китайців. І по сировині, до речі, теж!

Але обіцяю, що серіал буде мати продовження. Цього тижня з ініціативи Укрлегпрому відбувся брифінг у МОЗ за участю моїм і двох заступників міністрів МОЗ і МЕРТ. Це окрема історія, обов’язково докладно розповім. Хочеться вірити, що станеться впорядкування закупівель і днями, крім оприлюднення потреб МОЗ в захисній продукції з розбивкою на категорії (про це виробники поки що доводиться тільки здогадуватися) , вийдуть спільні роз’яснення і рекомендації МОЗ і МЕРТ:

— які групи медпрацівників вимагають якого рівня та ступеня захисту, згаданих у ДСТУ EN 14126;

— хто в Україні буде контролювати відповідність заявленого виробником якості захисної медичної продукції, коли з’являться такі лабораторії і що робити, поки їх немає.

Сподіваюся, на цю ситуацію зверне увагу не тільки міністр економіки Ігор Петрашко, але і прем’єр-міністр, і президент. Інакше може статися нежданчик, і під чергові популістські гасла замість скасування став безглуздим існуючого заборони, що стікав з 1 червня, хтось підсуне їм його продовження. І тоді точно на цілій галузі можна ставити хрест. Адже все, що експортувалося нашими фабриками на захід (а це понад 70% усіх швейних виробництв в Україні), це — модна, т. зв. «громадянська» одяг. Попит на яку впав на порядок і продовжує падати. І потрібно шукати нові напрямки та нові ринки збуту. І не просто зберегтися важливо, але і розвиватися — потенціал у галузі величезний, включаючи інвестиційний. І якщо не допомагаєте, то хоч не заважайте. І не намагайтеся продовжити заборону на експорт, щоб потім влаштувати ще одну годівницю з «продажем квитків» на видачу індивідуальних ліцензій!

Олександр Соколовський, опубліковано на сторінці автора в Фейсбук