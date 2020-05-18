Імітатори. Що змінилося в армії при Зеленском і Хомчаке

Що змінилося в армії при Зеленском і Хомчаке — розповідь офіцера Н-ської бригади ЗСУ

Не буду говорити за всіх, скажу за нашу бригаду, що відбувається. За ротацію ми не просунулися ні на крок, знаходимося на колишніх позиціях.

Але, на жаль, все одно несемо втрати. В одному з батальйонів бригади за ротацію загинуло п’ять осіб — у них найскладніша ділянка, контактні бої. Основні причини втрат — осколкові поранення. Противник веде обстріл осколковими гранатами РПГ, ВОГами, одного бійця застрелив снайпер. У нас вигідні позиції, панівні висоти, але перші чотири місяці, як ми зайшли, наша артилерія й танки не працювали взагалі, боєприпасів для придушення вогнем нам не давали.

Адже в Києві оголосили світ. Так от наші хлопці загинули на стаціонарних позиціях, без жодних просувань вперед, тому що нам не дають воювати і бити ворога, супротивник розуміє безкарність. Ось це для нас ціна такого «світу», і нехай знають ті, хто там Путіну дивиться в очі. тактика мовчати і не провокувати не працює, це неможливо на фронті, для цього хтось повинен здаватися. Тиша у нас вперше ненадовго встановилася минулого тижня — коли БРАГ дали нарешті БР-ку і відпрацювали калібром 152 і одним танком вогневі точки і бліндажі, з коригуванням. Ось тільки після цього противник, і вщух. Росіяни розуміють лише силу, ніякі вмовляння не працюють.

Українська армія зараз воює як ИГИЛ, коли ми чуємо про реформи за стандартами НАТО, всі сміються, це обман суспільства, в армії в це не вірить жоден реально воює людина. У нас з точки зору організації стандарти озброєння на рівні ополченців з Сирії або Африки, ми ролики дивимося звідти і ролики з країн НАТО, їсть ь що порівняти. Організація ВСУ порівняно з 2018-м роком стала набагато гірше, причому за всіма показниками. Судіть самі.

Для прикладу. У мінометної батареї одного з батальйонів половина мінометів несправна, інші застосовуються з дистанції 1-2 кілометри, стовбури розстріляні повністю. Це міномети «Молот» 2016-го року, є стовбури вже до 7 тисяч пострілів витримали. Міномети підлягали заміні ще після минулої ротації, всі про це знають, і ми при Муженко просили заміну, але заявку не виконували, тепер приїжджає Руслан Борисович Хомчак, обіцяє, і теж нічого не робиться. Заміну не виробляють, хоча на складах міномети є. А ми ризикуємо собою. Нам кажуть — «так відповідайте вогнем», а ніж відповідати, якщо нас змушують воювати аварійним зброєю?

Станкові гранатомети СПГ є — а пострілів до них немає. Не дають.

Є автоматичні гранатомети — але до них немає Wogs. Росіяни нас засипають ВОГами — а нам відповісти нічим. Тому іноді залітає пряме попадання.

Бойки до установок ЗУ-23 вийшли з ладу — офіцери батальйону скидаються грошима, закуповуємо самі по Україні, замовляємо.

30 мм гармати 2А42 — запчастини зі складів нам не надходять, замовляємо через волонтерів.

Зараз величезний дефіцит патрони 7,62 мм — вже бійців беззбройними виставляють.

Дійшло до того, що самі налагодили в польових умовах виробництво боєприпасів, щоб було що закидати ворога в окопи.

А ось з ПТУРами положення зараз покращився, є «Стугни» на озброєнні, гарне зброю.

Камери для спостереження дали «Повернись живою».

Кулеметні верстати — Савельєв.

Ніяких американських тепловізорів і прицілів нам не дають, це все волонтерський.

Знаєте, при Порошенко і Муженко теж було дуже багато ганьби, теж обмежували боєприпаси, теж обмежували активні дії, але нас ніколи не позбавляли боєприпасів взагалі, ми мали можливість пригнічувати ворога вогнем, і в певних випадках можна було просуватися, покращувати свої позиції. Такого бардаку як зараз на фронті не було ніколи, а я з 14-го в армії.

Тепер по забезпеченню. На жаль, зараз в армії погіршився не тільки озброєння, але і харчування і речове забезпечення, і ситуація з транспортом.

Наша бригада перейшла у 18-му на харчування по каталогу, і проблем з їжею не було. Фінансування в день на одного бійця було 110 гривень. Зараз прийняли нову норму забезпечення — 90 гривень на людину. І поміняли фірму-постачальника. Якість погіршився дуже серйозно. Зникло з раціону сало, зникли йогурти, стало набагато гірше якість м’яса, тушонку намагаються замінювати паштетом, риба замість хека поставляється якась дрібнота. На віддалених ВОПах, де треба багато і важко копати, не можна людей на одній перлової каші тримати, у них немає під боком супермаркету, вони живуть у землі на відкритому повітрі, їх треба повноцінно годувати. Зараз знову як в 14-15 роках треба витрачати значні кошти на додаткове харчування.

Хочу подякувати дніпровську молочну компанію «Люстдорф», яка нашим підрозділам поставляє вже п’ять років війни кожну ротацію по півтори тонни свіжого молока на місяць. Зараз ця допомога просто неоціненна, низький їм уклін.

Проект Руслана Борисовича Хомчака по постановці на облік волонтерського транспорту проблему не вирішив. Ідея правильна — ставити на облік транспорт, виділяти паливо, ремонтувати, а реалізація як завжди, старий. Як їздили так і їздимо на не враховану транспорті. Чому? Ставити на облік треба тільки законно розмитнені машини. Оформляти дарчу на бригаду, а за таке можна ще й отримати додаткові податки. Загалом, я не знаю в бригаді поставлених на облік машин.

По паливу — особливих змін немає, як при Муженко так і при Хомчаке паливо на фронт не дають в необхідній кількості, якість дуже погана, не всі генератори можуть на такому працювати. На батальйон давали і дають просто крихти — тонна дизеля, півтонни бензину на місяць. При фронті батальйону більше 10 км, коли тільки один рейс вантажної машини для розвезення води — понад 30 кілометрів, наші норми палива — це просто ганьба. Виникає враження, що як крали всі ці роки паливо десь на самому верху, так і крадуть, нічого не змінюється.

Закуповують якусь техніку, витрачають мільярди, а ми виконували більшість бойових завдань на волонтерських машинах, як ремонтували за свої гроші бойову техніку, так і триває. Стало гірше, бо тепер ВСП в нашому тилу початку незаконно затримувати і зупиняти наші волонтерські машини, і доводиться їздити і забирати машини і товаришів, вступати в конфлікти, витрачати час, нерви, паливо.

ВСПшники розуміють, що ми без цих машин не можемо, випускають, але такий у них поганий наказ. Ми зверталися до одного відомого волонтеру, який став народним депутатом, коли-то він нам дуже допоміг і передав машини, щоб допоміг поставити ці машини на облік. Але навіть народний депутат машини на облік не зміг поставити. Ось такий шалений порядок склався. Краще б вже взагалі не чіпали ті машини.

За формою — з 18-го року діяв такий порядок — для фронтових підрозділів форма змінювалася кож чотири місяці під час ротації. Зараз новий наказ — дві форми на два роки, і крутися, як знаєш. Тому воюємо зараз знову у волонтерській формі, для роботи в землі це витратний матеріал.

Чому такий бардак? Та тому що армії ставлять раніше не військові, а політичні завдання, стратегії війни немає. Головного в Києві цікавить тільки одне питання — чому хтось загинув. А те, що люди гинуть, тому що ворог продовжує війну, гинуть, бо не дають зброї, боєприпасів, немає нормальної організації, немає нормального планування, то це роблять вигляд, що не помічають, ну щоб свою відповідальність не визнавати.

Як тільки хто загинув — так виносять мозок командирам комісії, в найгірших совкових традиціях. Імітатори. Просто перекладають відповідальність на командирів, що,и рейтинг собі не псувати. Проблеми не вирішуються, а втрати їх типу турбують. Не про захист країни думають, не про армію, не перемозі, не про те, що з нами росіяни воюють, Київ турбує чому там хтось з офіцерів втрати припустив, як би це їх не зачепило. Лицемірство дуже низьке, обман всіх.

На війні, як і раніше, все тримається на чудових людей, які тримають фронт всупереч всьому, але таких все менше, у всіх є межа. Перевагу в якості людей — на нашій стороні. От тільки яку ми ведемо війну, ті, хто приймає рішення, абсолютно не розуміють. У разі великої війни все буде триматися знову на добровольцях і волонтерів. Ми не переможемо у війні, якщо не переможемо совок в Києві.