Повінь – зміна системи

Menu
Close

Відкриють в Україні пляжний сезон: Ляшко озвучив рішення Моз

18.05.2020

Українцям дозволять відвідувати пляжі і купатися, незважаючи на пандемію COVID-19.

Про це на брифінгу в понеділок, 18 травня, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Ми провели консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб НАМН. Фахівці підтвердили, що морська сіль спільно з сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавирусной хвороби. Тому пляжний сезон в Україні буде відкрито», – повідомив він.

При цьому Ляшко зазначив, що, за даними вчених, в прісній воді заразитися COVID-19 доволі складно. Підчепити вірус можна тільки при тісному контакті з зараженим.

Також головний санітарний лікар озвучив рекомендації для відвідування пляжів:

  • не відвідувати пляжі людям з групи ризику: тим, кому старше 60 років, а також мають хронічні захворювання;

  • дотримуватися безпечної дистанції – не менше 2 метрів;

  • використовувати маски для обличчя;

  • дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки, чхати і кашляти в одноразову серветку.

Читайте також:   «Якщо буде війна, ми їх легко розірвемо». Як китайці коментують відео з Нових Санжар
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *