Відкриють в Україні пляжний сезон: Ляшко озвучив рішення Моз

Українцям дозволять відвідувати пляжі і купатися, незважаючи на пандемію COVID-19.

Про це на брифінгу в понеділок, 18 травня, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Ми провели консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб НАМН. Фахівці підтвердили, що морська сіль спільно з сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавирусной хвороби. Тому пляжний сезон в Україні буде відкрито», – повідомив він.

При цьому Ляшко зазначив, що, за даними вчених, в прісній воді заразитися COVID-19 доволі складно. Підчепити вірус можна тільки при тісному контакті з зараженим.

Також головний санітарний лікар озвучив рекомендації для відвідування пляжів: