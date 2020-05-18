Відкриють в Україні пляжний сезон: Ляшко озвучив рішення Моз

Українцям дозволять відвідувати пляжі і купатися, незважаючи на пандемію COVID-19.
Про це на брифінгу в понеділок, 18 травня, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
«Ми провели консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб НАМН. Фахівці підтвердили, що морська сіль спільно з сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавирусной хвороби. Тому пляжний сезон в Україні буде відкрито», – повідомив він.
При цьому Ляшко зазначив, що, за даними вчених, в прісній воді заразитися COVID-19 доволі складно. Підчепити вірус можна тільки при тісному контакті з зараженим.
Також головний санітарний лікар озвучив рекомендації для відвідування пляжів:
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не відвідувати пляжі людям з групи ризику: тим, кому старше 60 років, а також мають хронічні захворювання;
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дотримуватися безпечної дистанції – не менше 2 метрів;
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використовувати маски для обличчя;
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дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки, чхати і кашляти в одноразову серветку.