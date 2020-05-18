Долар впав до мінімальних позначок за карантин: курс валют в Україні на 18 травня

Офіційний курс долара в Україні на 18 травня, встановлений на позначці 26,63 грн за долар. Валюта дешевшає вже кілька днів поспіль – знизилася по відношенню до гривні на 4 копійки за добу. Національна валюта пробиває мінімальні позначки за весь період карантину.
Євро при цьому закріпився на позначці 28,76 грн, що на 2 копійки менше, ніж в попередній банківський день.
Така інформація опублікована на сайті НБУ та інформаційних майданчиках.
Курс валют НБУ на 18 травня
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100 доларів США – 2663 грн (-4 коп.)
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100 євро – 2876 грн (-2 коп.)
НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.
Курс валют
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Курс валют
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Курс валют в банках
Долар:
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Купівля – 26,55 грн/$
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Продаж – 26,59 грн/$
Курс валют
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Євро:
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Купівля – 28,5 грн/€
-
Продаж – 28,9 грн/€
Курс валют
Скріншот
Курс валют в обмінниках
Долар:
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Купівля – 26,74 грн/$
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Продаж – 26,77 грн/$
Курс валют
Скріншот
Євро:
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Купівля – 28,93 грн/€
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Продаж – 28,96 грн/€
Курс валют
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Курс валют на чорному ринку
Долар:
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Купівля – 26,70 грн/$
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Продаж – 26,78 грн/$
Курс валют
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Євро:
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Купівля – 28,66 грн/€
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Продаж – 28,75 грн/€
Курс валют
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