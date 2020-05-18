Схема «Епіцентру» та ВП: прибуток поділили з «95 кварталом»

Дивлюся, знову актуалізувалася тема Епіцентру. Особливо в деяких ЗМІ та популярних телеграм-каналах.

Тепер зрозуміло, що все сказане подружжям «епіцентрів» — чистий п*здежь, від початку і до кінця. Все, що до цього говорив Кирило Тимошенко по темі гуманітарних вантажів — теж чистий п*здежь. А це означає, що всі видосики президента за час карантину — п*здежь в квадраті.

А відповідно, президент — чистий п*здун.

І ось чому.

1. Держструктурами були проведені тендеру з одним учасником, назва учасника — «Епіцентр».

2. «Епіцентр» отримує гроші. Ними оплачує товари в Китаї.

3. Товар вантажать в літак під гуманітарних статусом під патронатом і логістичним супроводом Офісу.

4. Товар прилітає в Україну і растомаживается з нульовими митом і ПДВ, як гуманітарний.

5. «Епіцентр» забирає свій товар та відвантажує його держструктурам, проводили тендери по ціні в 3 рази вище собівартості.

6. «Епіцентр» продає залишився гуманітарний вантаж через мережу своїх магазинів. Разом з пральними машинками, відрами і термосами.

Таким чином «Епіцентр» при повному сприянні Офісу президента має прибутку в 200 відсотків не витрачаючи власних коштів. І не займаючись пошуком покупця. Отриманий прибуток ділиться між «Епіцентром» і 95-м кварталом.

А тепер для повної картинки Зеленський повинен записати видосик, де з усією люттю карикатурного диктатора дасть вказівку МВС, СБУ і ГПУ порушити кримінальну справу і покарати власників «Епіцентру» з усією пролетарською ненавистю. Щоб навіть лохи повірили.