Чуєш, як скріпи тріщать під ногами майора?

Титанік путінської стабільності налетів на айсберг пандемії, що-то дзвінко хруснуло і ось влада, не втомлюючись залякувати, одночасно шукає спосіб нас підкупити.

У Кремля не залишилося вибору — голосування по Конституції, яке зірвалося 22 квітня, тепер зобов’язана вийти 24 червня.

Все йде до того, що для майбутніх дослідників наших похмурих часів мова Володимира Путіна 11 травня 2020 року буде не менш значуща, ніж той пам’ятний день 10 березня того ж року, коли Валентині Терешкової доручили ще раз прогриміти на весь світ з космічної ідей введення в Росії де-факто довічного президентства.

По гарячих слідах, поки більшість людей медитував над головоломкою — неробочі дні закінчилися, а самоізоляція місцями навіть посилюється, — деякі розумники зметикували, що головне в іншому. Якщо під час усіх попередніх телевиступів Путін лише відігравав події і його лейтмотивом було «подивимося, як піде, і вирішимо, що робити», то тут явно настав момент, коли якийсь жереб був кинутий.

Мова, звичайно, про голосування за поправки до Конституції. Ніхто не міг припустити, що політична реформа, так хвацько розпочата 15 січня, зависне наглухо і в такий невідповідний момент, і, крім інших бід, люди все голосніше почнуть задавати питання — а з якої, власне, конституції живе країна і чи є ця конституція у нас зараз взагалі? Так що потрібно якомога швидше «закрити гештальт», закінчивши цю історію, суть якої, скільки диму не пускай, в обнулення президентських термінів Путіна. І святкувати перемогу.

Тепер, через тиждень, такі припущення перетворилися на впевненість. Про те, що голосування за поправки до Конституції відбудеться 24 червня, в один день з парадом Перемоги, розповіли і Олексій Венедиктов, і Ксенія Собчак, та в Цвк, як би до речі, заявили, що виборча система «знаходиться в стані готовності» і чекає лише відмашки президента.

Сюди ж добре вкладається історія з роздачею дитячих грошей. Начебто, ніщо такого рішення не віщувало. Кремль демонстративно ставив галочки в графі «підтримка громадян», приймаючи один пакет економічної допомоги за іншим. І в цей час Олексій Навальний пре танком зі своєю програмою «П’ять кроків», вимагаючи безумовної прямої фінансової допомоги усім і кожному, в тому числі, один з пунктів, дітям. При цьому він називає конкретні суми і вказує джерело грошей — Фонд національного добробуту, упираючи на те, що благ там з лишком накопичено на всіх, та й сама назва цієї кубушки волає, що вона якраз і створена на нинішній чорний день.

Зрозуміло, що у такої ідеї, хто перший про неї ні прокричу, буде чимало прихильників. Від грошей і в кращі часи мало хто відмовляється, ну а зараз, що йдеться, «дорого яєчко до Христового дня». Однак прізвище людини, який отримав би політичні очки від виконання цієї вимоги абсолютно неприйнятна для Кремля. Так що гасити цей порив були кинуті всі наявні сили — від велеречивого глави Ощадбанку Германа Грефа до відставленого в січні з посади першого віце-прем’єра, але не відпущеного з крісла глави Мінфіну Антона Сілуанова.

Вони навперебій почали розповідати, що «вертолітні гроші» це жахливо, неправильно, дуже шкідливо. Ні-ні-ні, тільки не в Росії! Можна уявити, з якою внутрішньої тугою вони виконували це доручення. Завдання, треба сказати, та ще — пояснити людям, що гроші їм не потрібні, особливо, коли їх не вистачає. Аргумент: «тому що ви почнете витрачати». Хіба не жах?

І раптом бабах, Кремль фактично виконує одну з вимог «того, кого не можна називати». З поправкою — по 10 тисяч рублів дають на дітей від 0 до 18 років, чого взыскует Навальний, а від 3 до 16 років, щоб вже зовсім не виглядало як плагіат. Ті з госпропагандистов, у кого чуття погостріше, навіть захвилювалися. Що за шум і тріск такий, не вода це ринула в наш суперлайнер, трощачи перебирання?

Та й правда. Ми живемо з Путіним вже два десятиліття, і що гріха таїти, встигли його вивчити не гірше, ніж він нас. Коли нацлідер раптом щось нам дає, це значить йому від нас щось дуже треба. І чим більше треба, тим рум’яніша показують пряник (хоча і про батіг ніхто не забуває — див. чергову вівісекцію виборчого законодавства, вчинену Держдумою). Згадайте хоча б одноразові виплати старим по п’ять тисяч рублів і грянувшую потім пенсійну реформу. «Обнуління», виходить, у два рази крутіше буде.

Але от питання, а чи вийде задумане з Конституцією? Не так важливо навіть, 24 червня або в інший термін. Адже якщо зірвалося один раз, то може зірватися і в іншій, добрий початок. Схоже, при всій своїй напускною самовпевненості, серйозно боїться цього і Кремль (у всякому разі, ті, хто там залишилися, тому що, за чутками, «за зубцями» хворіє не лише Пісків).

На такому хиткому ґрунті, як зараз, краще всього у нашої влади виходять речі нескінченні (та й в принципі не передбачають якогось чітко визначеного фіналу), на зразок «реалізації нацпроектів» або війни в Сирії. А тут треба забезпечити зрозумілий результат в певний термін. Так що і справді нічого не залишається, як поспішити згорнути карантин і провести це голосування нарешті. А там хоч друга хвиля коронавіруса, хоч сніг у липні. Так, схоже, думають зараз «нагорі».

Гроші люди, звичайно, зараз візьмуть. Тільки ось хто може гарантувати, що замість того, щоб надати Путіну відповідну люб’язність, поставивши в бюлетені потрібну галочку, вони, увійшовши у смак, не зажадають від нього чого-небудь ще?