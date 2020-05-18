Виталий Козловский намерен покорять Голливуд после карантина

Певец Виталий Козловский планирует поехать в Голливуд, об этом рассказал в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях».

Певец Виталий Козловский поделился, в каком городе его ждут после карантина, передает РБК-Украина.

«Я отмечал Новый год в Лиссабоне, где есть прекрасное место под названием мыс Рока. Это самая западная часть Европы, – рассказал певец «Зірковому шляху», который выходит по будням на канале «Украина». – Там невероятные ландшафты, простор, океан. Посмотришь – дух захватывает!».

Есть еще одно место, куда Виталий Козловский планирует снова отправиться, когда закончится карантин, а именно в Лос-Анджелес.

«Я понимаю, что это очень распиаренное место, но когда ты видишь на Голливудских холмах надпись Hollywood, то внутри появляется столько эмоций! – поделился певец во время прямого эфира «Зіркового шляху». – Казалось бы, знаменитая надпись сделана из обычной фанеры, но ты пребываешь в восторге, потому что наконец-то доехал до этого классного места, где появилось столько талантливых звезд и было снято очень много фильмов. Это одно из немногих мест, откуда мне не хотелось уезжать».

Поездка не за горами, тем более что Виталия Козловского там с нетерпением ждут.

«Когда закончится карантин, я собираюсь снова полететь в Лос-Анджелес, – поделился певец планами с подписчиками «Зіркового шляху» на канале «Украина». – Тем более что у меня там много друзей! Например, моя коллега и хорошая подруга Мика Ньютон. Она постоянно приглашает меня в гости».

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