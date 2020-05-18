Обіцяні президентом РФ виплати сім’ї з дітьми отримають в строк

В даному випадку мова йде про ініціативу президента Володимира Путіна щодо забезпечення одноразовою виплатою сім’ям з дітьми від 3 до 15 років. Нагадаємо, її сума складає 10 тисяч рублів на кожну дитину.

«Ця міра підтримки дуже затребувана, на сьогодні через портал «Держпослуги» вже подано понад 7,5 мільйонів заяв на 10 мільйонів 700 тисяч дітей», – заявив сьогодні голова уряду Михайло Мішустін на засіданні, присвяченому боротьбі з COVID-19.

Прем’єр також зазначив, що перерахування почнуться в термін з 1 червня.