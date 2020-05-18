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Моз заперечує шлюб українських тестів

18.05.2020

Українські ПЛР тести на коронавірус відповідають необхідним стандартам. До такого висновку прийшли фахівці Інституту епідеміології та інфекційних хвороб НАН України, повідомив у понеділок, 18 травня, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«В Інституті епідеміології та інфекційних хвороб порівняли українські тести з тестами європейського та виробництва і визнали, що тести працюють», — говорить він.

При цьому Держлікслужба продовжує перевірку тестів.

Глава Моз Максим Степанов, в свою чергу, повідомив, що сьогодні буде підписано наказ про введення ІФА-тестування на виявлення коронавирусной хвороби і антитіл до неї.

«За рахунок ІФА-тестів ми зможемо суттєво збільшити кількість осіб, яких ми будемо тестувати. Перш за все ми будемо тестувати людей у яких є відповідні симптоми, клінічні прояви коронавирусной хвороби, також всіх без винятку… контактних осіб… навіть якщо у них немає симптоматики. Також всі групи ризику, це і Національна поліція, Національна гвардія», — розповів Степанов.

Таким чином Моз збирається збільшити кількість людей, які будуть тестувати на коронавірус. Такі тестування будуть безкоштовними.

Як повідомлялося, Центр громадського здоров’я забракував вітчизняні тести на коронавірус з-за того, що під час їх верифікації в лабораторіях не отримали показники, які в інструкціях вказала компанія-виробник.

У Моз запевнили, що робота тестів залежить від обладнання, а їх недоліки допрацювали.

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