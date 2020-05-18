У центрі Києва чутні вибухи, багато диму, СБУ зробила термінове заяву: подробиці

СБУ через півгодини після початку багатолюдної акції проти вручення підозри активісту Сергію Стерненко виступила із заявою, що вручати підозру йому ніхто і не збирався.

Про це у своєму Facebook пише журналіст Юрій Бутусов.

Сергій Стерненко

«Просто допит. Таким чином, всупереч заявам всіх проросійських діячів в Україні, Стерненко залишається на волі. Більш того, підозра пред’явлено нападникам на нього — один з яких був убитий в ході нападу, інший втік, ще один нападник по іншому епізоду сидить у в’язниці під слідством. В результаті оскаженілою пропагандистської кампанії проти Стерненко з боку медведчуків, портновых і так далі, справа перетворилася у символ опору проти нападу різних провокаторів на громадян.

В умовах проросійського реваншу і загроз проукраїнським активістам, справа Стерненко стало прецедентом захисту права на збройний опір. Акції протесту показують, що довіра до судів і правоохоронних органів на нулі, ніякого авторитету у влади немає, і в разі прийняття рішень, які не підтримує громадянське суспільство, опір буде жорстким, і конфлікту не уникнути», — пише Бутусов.

«Сергій Стерненко викликаний на 9.00 18 травня для проведення окремих слідчих і процесуальних дій, які на даний момент часу не пов’язані з повідомленням його про підозру», — йдеться в повідомленні СБУ.

Адвокат Маси Найєм також підтвердив, що Стерненко не вручили підозру і подякував громаді за підтримку. «Сергій Стерненко не вручили підозру. Хороша перевірка реакції суспільства», — написав він.

Як пише Политека, після того як Стерненко зайшов у будівлю СБУ, активіст Олексій Цимбалюк з іншими учасниками акції запалив фаєри і кидав шумові гранати, прогриміли вибухи.

Під будівлею СБУ в Києві активісти палять фаєри і кидають шумові гранати. Учасники акції протестують проти вручення підозри фігуранту справи про вбивство, екс-голові одеського «Правого сектора» Сергію Стерненко. pic.twitter.com/VA7mGS4M2F

— Сергій з Києва. (@SergUA63) May 18, 2020

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня 2018 року стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського «Правого сектора» Сергія Стерненко і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення були у самого Стерненко і у його іншого опонента, якого затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненко в Одесі, який проходить як свідок.

Це замах було вже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже скоювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненко стріляли. Обоє нападників були затримані. Поліція відкрила справу за статтею «умисне вбивство».

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на екс-главу одеського «Правого сектора» Сергія Стерненко передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

14 травня Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ для вручення підозри. В спецслужбу він повинен з’явитися в понеділок, 18 травня, о 9 ранку.

Фанати-ультрас Динамо (Київ) та інших українських футбольних клубів заявили готові вийти на протести, у разі якщо громадському активісту та екс-главі Правого сектора Сергія Стерненко оголосять підозра у скоєнні вбивства.