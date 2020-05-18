Як зупинити розкладання судової системи: Судді на лаві підсудних

Більше 20 років тому, в кінці 90-х журналісти-розслідувачі поцікавилися у групи відомих юристів: який закон вони взяли б у першу чергу? Варіанти були різні. Адвокат Віктор Петруненко наполягав, що потрібно реалізувати вже прийнятий закон про боротьбу з корупцією. На жаль, в той час така відповідь не викликав особливого інтересу.

Може бути тому зараз боротьба з корупцією — проблема номер один в Україні. А Віктор Петруненко написав для ZN.UA цю статтю про боротьбу з суддівською корупцією…

Стародавні латиняни говорили: правосуддя — основа держави. І дійсно, стійкість суспільної формації і сила держави, насамперед, залежать від якості/справедливості прийнятих законів і точності їх виконання владою і громадянами.

Державним бюро розслідувань України як девіз заявлено інше всім відомий вислів: нехай впаде світ, але здійсниться правосуддя.

Незважаючи на наявність різних трактувань його походження і сенсу, не можна не погодитися з правильністю і своєчасністю такого вибору ДБР — світова історія наочно продемонструвала, що без справжнього правосуддя, в тому числі й насамперед як інструменту реформування і подальшого розвитку всіх державних і громадських інститутів, не може існувати жодна демократична держава.

Внутрішня загроза державі

Протягом багатьох років різні інституції країн демократії наполегливо закликають політичний клас і народ України проявити волю і почати реальну боротьбу з корупцією, як основною причиною всіх соціально-економічних і політичних проблем у державі.

Але очевидно, що ефективно боротися з тотальною корупцією, яка стала чи не спосіб організації суспільного життя, спираючись на такі ж корумповані кадри правоохоронців і суддів, вкрай складно, якщо не неможливо.

В останні роки у нас були створені НАБУ та ДБР, а також розпочаті/проведені реформи: судова, прокуратури, МВС, СБУ.

Введення в 2017 році нових правил для адміністративного, господарського та цивільного процесів, безсумнівно, є великим досягненням у житті суспільства. Чого, на жаль, не можна сказати про також порівняно недавно прийнятому Кримінальному процесуальному кодексі України.

Але хоча ми всі розуміємо, що тільки відчутні перемоги в боротьбі з корупцією зможуть переконати наше суспільство і зарубіжних партнерів в перспективі встановлення в осяжному майбутньому правил, що забезпечують сталий розвиток країни, — правовий нігілізм і виникає з нього корупція, як і раніше залишаються основною внутрішньою загрозою держави.

Неправосудне рішення — акт диверсії

І, як це не прикро, свою негативну і багато в чому визначальну роль у відсутності потрібних країні результатів боротьби відіграють суди.

Все більше і більше з’являється незаперечних доказів того, що у всіх юрисдикціях склалися стійкі групи, які забезпечують прийняття і «захист» завідомо неправосудних рішень по всій вертикалі, включаючи і Верховний Суд.

Протиправна діяльність суддів, що входять склад таких груп, або ж епізодично беруть участь у вчинюваних ними злочинах, підпадає під дію ст. 255 КК України — створення злочинної організації.

Особливу тривогу викликають факти системного і безсоромно демонстративного обслуговування такими суддівськими групами протиправних інтересів злочинних утворень, що поєднують формально юридичні процедури відстоювання своїх незаконних інтересів з гангстерськими методами впливу на процесуальних опонентів.

Веління часу, бажання народу і воля керівництва країни на реформування разлагающейся і підриває основи держави судової системи очевидні.

І боротьба зі злочинами суддів, яка ведеться протягом ряду років і складається в основному у викритті хабарників з їх числа, без сумніву, заслуговує всілякої професійного поваги зважаючи високої складності виконуваних слідчо-оперативних завдань.

Але слід визнати, що по ряду причин успішно реалізується лише невелика частина матеріалів оперативних розробок, у зв’язку з чим кардинального впливу на криміногенну обстановку в суддівському середовищі і припинення діяльності існуючих злочинних груп, такі процеси надати не можуть.

І це, і індивідуальні надії суддів, що небезпека нависла над державою загрози хаосу і втрати керованості їх не торкнеться, в сукупності з майстерним маніпулюванням і спекулятивним використанням принципу незалежності судової влади для зведення особистої недоторканності в ранг незаперечного постулату, перешкоджають «української правової реформації».

У той же час державою і суспільством практично не використовується такий потужний механізм контролю, як відповідальність суддів за злочини проти правосуддя, якими найчастіше є винесення завідомо неправосудних судових рішень. У поєднанні зі службовим підлогом, використанням службового становища та іншим.

Думаю, не помилюся, якщо скажу, що існування в правовому полі держави завідомо неправосудного судового акта підриває основи державності, і за ступенем завданої шкоди порівнянно з актом диверсії або державної зради.

І що характерно — винесення неправосудних рішень в більшості своїй пов’язане з підкупом або іншим втручанням в діяльність судді.

Таким чином, активізація боротьби за викорінення кримінально-правовими методами злочинів проти правосуддя може виявитися ефективним способом реалізації політичної волі до невідкладного реформування і очищенню авгієвих суддівських стаєнь.

Зазначу, що мова не йде про притягнення судді до відповідальності за правову оцінку тих чи інших обставин справи в господарських, адміністративних або цивільних процесах. Також не говоримо і про дискреции в кримінальному процесі. Мова йде про притягнення до відповідальності за винесення завідомо неправосудного судового акта, створеного шляхом викривлення дійсних обставин справи або навіть створення фальсифікованої його фабули. Або ж винесення рішення, при якому застосування Закону не відповідає його змісту і змістом, букві і духу, а то і зовсім вимогам формальної логіки.

На користь використання такої форми контролю говорить і те, що збирання доказів, а відповідно і розслідування справ такої категорії, не вимагає великих обсягів слідчо-оперативної роботи — склад злочину судді-корупціонери фіксують своїми ж неправосудними рішеннями.

Від слідчого потрібно практично лише знання матеріального та процесуального законів, що стосуються предмета справи, і доступ до матеріалів самої справи. Факультативно можна здійснити і інші комплексні слідчо-оперативні заходи. Після цього, якщо не виявиться, що суддя в момент винесення рішення перебував у зміненому хворобливому стані — можна оголошувати підозра, обирати запобіжний захід і направляти справу до суду.

Тому видається, що для ефективного формування в судовій системі тренда орієнтування виключно на Закон, необхідно зовсім невелика кількість професійних юристів, зібраних під керівництвом генерального прокурора.

Проблемою для ефективної реалізації запропонованої ідеї може стати (не)процесуальне приховування викритих суддів такими ж суддями-корупціонерами, залишаються на час поза рамками кримінальних переслідувань, але усвідомлюють потенційну загрозу для себе як членів системи. Тому представляється доцільним покласти контроль та розгляд справ про злочини суддів на Вищий антикорупційний суд.

Судово-адвокатський синдикат

Також необхідність боротьби з злочинністю викликає приведення ряду норм чинного Кримінального процесуального кодексу (КПК) у відповідність з його завданнями і принципами кримінального судочинства. Час показав, що крім норм, фактично перешкоджають слідству, захисту і правосуддя в цілому, закон повний інших нісенітниць. Обмежуся простим прикладом.

Згідно ст. 9 КПК прокурор і слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено провести розслідування і виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного (обвинуваченого).

Але далі, в статтях 36-41 параграфу 2 Кодексу прокурори, слідчі та співробітники оперативних підрозділів визначені як сторона обвинувачення. Але при цьому саме звинувачення пред’являється (або не пред’являється) особі лише після закінчення розслідування, а до того ми маємо справу з підозрюваним і підозрами (добре, що не дружини цезаря) сторони обвинувачення. Отже, сторони обвинувачення та захисту, а також їх конкуренцію, можуть виникнути не раніше направлення справи (кримінального провадження) в суд.

Видається, що обов’язком держави є негайне приведення у відповідність з законом текстів положень статей 364, 365, 367 КК України (передбачають відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, перевищення службових повноважень, халатність), які були сфальсифіковані навесні 2014 року. Що значною мірою підірвало дисципліну державних службовців і відкрило нечистоплотним особинам широкі можливості для різного роду як дрібних, так і великих зловживань.

Відновлення в законі формули, що істотної шкоди як необхідна умова відповідальності може виражатися не тільки в заподіянні матеріальної шкоди інтересам держави або окремих громадян, відразу дисциплінує чиновників. Кожен з них добре подумає, перш ніж що-небудь підписати, зробити або заявити.

Я впевнений, розслідування діяльності злочинних суддівських груп не тільки дозволить поглибити аналітичні напрацювання, але і продемонструє всім служителям Феміди сумну перспективу порушення закону для кожного окремо. Що негайно, а головне позитивно позначиться на загальному стані правосуддя і створить підґрунтя для розуміння і віри суспільства в можливість встановлення належного правопорядку в країні.

Не сумніваюся, що після початку роботи структури, що спеціалізується на виявленні злочинів проти правосуддя, кількість готових до неухильного суддівського законослухняності буде неухильно і стрімко зростати, особливо після того як держава, відновивши матеріальні ресурси зможе проявити турботу про суддів, що відповідає їх статусу і ролі в житті суспільства.

Крім того, думаю, скоро ми зуміємо виростити і виховати когорту непідкупних юристів, які при будь-яких обставин будуть готові безкомпромісно відстоювати і захищати Закон і Правосуддя, як основу держави.

Знаю, що у практикуючих адвокатів є значну кількість юридично опрацьованих і вже готових до реалізації процесуальної наслідком матеріалів щодо злочинного судово-адвокатського синдикату, куди входить як мінімум 70 суддів усіх рівнів та всіх юрисдикцій. Суддями і адвокатами здійснено створення системи завідомо неправосудних судових рішень, що забезпечують протиправне володіння чужим майном і відповідно легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. Розслідування дозволить не тільки розкрити і очистити цей фурункул в суспільному організмі, але і виявити інші злочини.

Впевнений, багато хто в нашій країні (не говорячи про напрацювання спеціальних служб) готові запропонувати слідчим органам матеріали про скоєння злочинів проти правосуддя.

Представляється, що перераховані вище заходи дозволять нам в найкоротші (до півроку) терміни відновити судову (в справжньому сенсі цього слова) систему, що, безсумнівно, спричинить за собою незворотні втрати потенціалу всієї корупції в країні.

Також думаю, що оскільки штучне/симулятивное звернення до суду для вирішення тієї чи іншої (не)правової ситуації втратить свою актуальність, відбудеться автоматичне зниження навантаження на суддів, що відповідно підвищить якість відправлення правосуддя.

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Зміна суспільного устрою може завершитися успіхом тільки тоді, коли ми всі колективно проникнемося усвідомленням того, що закон — це не далека абстракція, а договір, що визначає обов’язки/права кожного перед кожним і кожного перед усіма громадянами своєї країни. А також тоді, коли на прапорах створюваного нами правової держави крім високих ідеалів Прав і Свобод Особистості буде написано: Закон, Порядок, Справедливість.

У зв’язку з цим було б правильним чесно (не применшуючи значення економічних і соціальних реформ) сказати суспільству, що правоохоронні органи і суди покладається особлива місія — забезпечення правосуддя як основи держави. І тому пріоритетом всього народу є саме перетворення у галузі права та правозастосування, а тому саме на цю ділянку державного будівництва, ми повинні в першу чергу спрямувати всі свої (а також залучені) матеріальні ресурси.

Також вважаю, що при такому підході до проблеми ідей реформування і подальшої побудови держави можна проголосити диктатуру Закону на основі Верховенства Права.

А ідеалом, до досягнення якого ми всі разом могли б прагнути, може стати відновлення Української Чесності як загальновизнаної філософсько-правової категорії і відмінною риси колективної свідомості та характеру нації.

Автор: Віктор Петруненко; ZN.UA