У одеського лікаря, який помер від COVID-19, залишився трирічний син

В Одесі лікар-реаніматолог міської лікарні №10 Максим Белинов помер від коронавіруса. Тиждень лікарі інфекційної лікарні намагалися його врятувати, але дива не сталося.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Катерина Ножевникова.

«Він був одним із контактних лікарів, які рятували пацієнта реанімаційного відділення, у якого згодом був виявлений COVID-19, — написала вона.

«Всім, хто кричить про всесвітню змову і всім, хто танцює зараз вечорами на дискотеках з криками «немає ніякого коронавіруса», просто подивіться в обличчя Максимові. Йому було всього 47 років. Без батька залишився трирічний малюк. Сина в розквіті сил втратила літня мама», — додала волонтер.