Ноу-хау Путіна – кримінальний пастка для опозиції

Ноу-хау Путіна – кримінальний капкан для опозиції. “Грані часу” з Мумином Шакировым

Державна дума РФ в трьох читаннях схвалила законопроект, що забороняє балотуватися на будь-які виборні посади кандидатам, раніше засудженим за злочини середньої тяжкості. Йдеться в тому числі про статті про неодноразовому порушенні правил проведення мітингів, за якою раніше відбували покарання активісти опозиції Ільдар Дадин і Костянтин Котів.

Підводимо підсумки 19-го тижня 2020 року з політиком Дмитром Гудковим і кінопродюсером Сергієм Сельяновим.

Мумін Шакіров: Мій гість по Skype сьогодні – Дмитро Гудков. Дмитро, коли Володимира Путіна називають “політичною твариною з хорошою чуйкой” (так сказав один із наших експертів) – це образа або утішна характеристика для альфа-самця?

Дмитро Гудков: Швидше за все, приємна характеристика для альфа-самця. Але у нього не те що хороша чуйка, йому пощастило з цінами на нафту. Практично 20 років у Путіна була можливість наповнювати бюджет за рахунок надприбутків від продажу нафти. Але, схоже, нафтова халява закінчилася.

Мумін Шакіров: У Росії виявлено більше 270 тисяч випадків зараження COVID-19. При цьому другий день поспіль Оперативний штаб фіксує рекордне число смертей на добу. Проте загальне число смертей в Росії все одно в рази нижче, ніж в інших країнах з високими масштабами зараження. У зв’язку з цим весь тиждень демографи, математики, фахівці за статистикою, чиновники, журналісти і обивателі сперечалися, наскільки можна довіряти російським офіційним даними і навіщо Кремль вирішив пом’якшувати карантин. Про все це – у сюжеті Альони Вершиніної.

Мумін Шакіров:

Дмитро, існує подвійна звітність або все-таки брешуть Путіна, а Путін бреше народу?

Кубушка – резервний фонд – це годинник політичному житті Путіна

Дмитро Гудков: І Путіну брешуть, і народу брешуть. Нещодавно я ознайомився з графіком, і там видно, як в Курській, в Брянській і в інших областях все зводиться до єдиної цифри. Наприклад, вони повинні показувати кількість хворих у день, наприклад, 70 осіб, тому якщо в місті 50, то в області буде 20, в місті – 40, в області – 30. Видно, що намагаються “намалювати” потрібну, “правильну” цифру. Оцінка ефективності роботи губернаторів могла змінитися і в залежності від того, як вони справляються з COVID. Тут можуть вже і Москву обманювати. Путін не готовий платити за карантин людям. Кубушка – резервний фонд – це годинник політичному житті Путіна. Ці гроші йому потрібні для того, щоб забезпечити довічну владу. Він же ж хоче ще 16 років правити. Тому Путіну потрібно провести голосування щодо поправок до Конституції, які обнуляють його президентські терміни. Він не хоче суміщати це з виборами, тому що там спостерігачі – досить складна процедура, і він може програти. І він не хоче витрачати резерви на те, щоб допомагати бізнесу і громадянам.

Мумін Шакіров: Кому більше треба, щоб громадяни проголосували за переписану Конституції: особисто Путіну або його оточенню, чиновникам, які багато років з ним і у влади?

Дмитро Гудков

Дмитро Гудков: Звичайно, Путіну. Путін розуміє, що це все незаконно. Йому необхідно отримати мандат від громадян, від суспільства, тому він хоче провести голосування. Він не впевнений у цій процедурі, в результатах, саме тому відмовився від референдуму, від суміщення голосування з іншими виборами. Якщо проводити за правилами виборів – там є спостерігачі, кандидати “за” і “проти”, там можна голосувати, агітувати, а вони зробили абсолютно незаконну процедуру. Ви ж не зможете проконтролювати, як підрахують. Ось для чого йому це потрібно.

Мумін Шакіров: Карантин або режим самоізоляції – майже два місяці. Обіцяні гроші малий і середній бізнес в кращому випадку почне отримувати з 18 травня. Десятки мільйонів людей працюють у цій галузі і живуть від зарплати до зарплати. Напевно у багатьох гроші вже закінчилися. Чому люди не виходять на вулиці протестувати? Невже страх перед поліцією більше, ніж страх перед голодом?

Дмитро Гудков: Перша причина – все ще сподіваються. Друга причина – зазвичай має пройти два місяці для того, щоб усвідомити реальну катастрофу. А це – катастрофа, яка очікує сьогодні більше 10 мільйонів чоловік, які працюють у приватній галузі. Навіть те, що обіцяно, – це якісь копійки. Наприклад, США на сьогоднішній день витратили вже 3,2 трильйона доларів на підтримку населення, Японія – майже трильйон доларів, Німеччина – 1,4 трильйона євро. А у нас в 10-15 разів менше. У Путіна вистачило б резервів – їх майже 600 мільярдів доларів. У нас тільки у Фонді національного добробуту – 125 мільярдів доларів (11 трильйонів рублів). Йому вистачило б для того, щоб виплатити всім, хто втратив роботу, по 30 тисяч рублів. Візьмемо навіть максимум – 25 мільйонів чоловік. Це буде коштувати в місяць 750 мільярдів рублів, тобто менше трильйона. А у нас 11 трильйонів тільки у Фонді національного добробуту. У нас регіони не отримують ніяких грошей, бізнес не отримує, люди не отримують. І мені незрозуміло, чому наш уряд, Путін, на відміну від лідерів всіх цивілізованих країн, майже нічого не роблять, щоб врятувати людей, врятувати бізнес. Як економіка буде існувати далі – незрозуміло.

Мумін Шакіров: Держдума, прийнявши поправки, обмежила можливість незалежних політиків чи опозиціонерів, засуджених за 50 кримінальними статтями, балотуватися в наступних виборчих кампаніях. У той же час на виборах введуть голосування поштою і розширять можливості для дострокового голосування. Ніде в світі нікому не прийшло б в голову, що ці дві новини взаємопов’язані. Чому в Росії це взаємопов’язано?

В поправки потрапили ті статті, по яких часто судять опозиціонерів

Дмитро Гудков: Влада розуміє, що більше вона не подобається людям, і перемогти навіть на самих нечесних виборах вона вже не може. І влада намагається боротися з двома чинниками, які можуть перешкодити їй перемогти на виборах. Перший фактор – наявність сильних конкурентів. Другий – присутність спостерігачів на виборчих дільницях. Дійсно, поправки включені більше 50 кримінальних статей… За статтею “Екстремізм” можна засудити будь-якого опозиціонера, який напише що-небудь “неправильно” про поліцейського або про суддю. Там “дадинская” стаття – людина тричі порушив закон про організації мітингів. Костянтин Котів вийшов з метро “Університет”, був затриманий. Так він отримав третій, по-моєму, адміністративний протокол. І зараз він отримав реальний тюремний термін. В поправки потрапили ті статті, по яких часто судять опозиціонерів.

Мумін Шакіров: Ось є політик Єгор Жуків, у якого три роки умовно. Він ваш соратник. Він може балотуватися? Або ці поправки обмежили його можливості?

Дмитро Гудков: Так, обмежили. На думку слідства, він екстреміст. Звісно, ніякий він не екстреміст, але брати участь у виборах він не зможе. Костянтин Котів у виборах брати участь не зможе. У мого товариша – В’ячеслава Єгорова з Коломни, який бореться зі сміттєвими звалищами і заводами в Підмосков’ї, – теж “дадинская” стаття. Він був під домашнім арештом півроку. Він не зможе брати участь у виборах. Хоча вибори в Держдуму, наприклад, по Підмосков’ю, дуже важливі з точки зору боротьби з “сміттєвої” мафією. І такі люди потрібні у Державній думі. Але Єгоров не зможе брати участь. Це перше. Друга. У нас посилили вимоги до збору підписів. Максимально допустиме число шлюбу тепер не 10%, а 5%. А уявіть, що вам потрібно зібрати за три тижні 15 тисяч підписів для того, щоб стати кандидатом у депутати Держдуми, і раптом у вас 750 помилок кома не там проставлені підпис або виходить за межі – це все вважається помилкою.

Мумін Шакіров: Прихильники Олексія Навального стверджують, що ці обмеження – проти “розумного” голосування. Як вам така версія?

Дмитро Гудков: Однозначно проти “розумного” голосування, але не лише проти нього, проти будь-яких опонентів влади. Опонент влади, “незручний” людина (неважливо, він являє Олексія Навального або ще когось) може бути сильним кандидатом. Навіть в регіонах є такі і у парламентських партіях. Іноді буває, що від КПРФ, від “Справедливої Росії” в регіонах йдуть сильні кандидати. Як зараз, наприклад, Михайло Тимонов в Московській міській думі. Це справжній опозиціонер, але він висувався від “Справедливої Росії”. Це проти екологів, які борються десь у своїх регіонах, проти будь-яких потенційних переможців на виборах, хто не влаштовує владу.

Мумін Шакіров: Наскільки пандемія обмежила силу протестів? Вони перемістилися тільки в мережу? Чи є альтернатива, щоб виборці все-таки почули вас?

Дмитро Гудков: Пандемія колись закінчиться. З одного боку, вона нас обмежила, і ми можемо працювати сьогодні тільки в соціальних мережах. До речі, досить успішно виходить. Наприклад, ми запустили сайт svoboduvsem.ru, де вимагаємо оголошення амністії. У нас і законопроект вже внесений до Держдуми, і опозиційні фракції вже підтримали, тому що ми організували таку петицію. Звичайно, ніякі онлайн-мітинги не зможуть замінити справжні мітинги. З іншого боку, пандемія вдарила і по владі. Сьогодні більшість громадян нашої країни побачили Путіна, який заховався десь у своєму бункері, не допомагає громадянам, бізнесу. Хоча всі чудово розуміють, що він особисто має всі можливості для того, щоб їм допомогти, що у уряду є величезні резерви, які вони не хочуть витрачати на те, щоб допомогти громадянам. Звичайно ж, рейтинги і Путіна, і влада теж йдуть вниз. Так що протест навіть з більшою силою проявить себе, починаючи з осені.

Мумін Шакіров: Як у вас зараз складаються стосунки з Олексієм Навальний? Є він вашим однодумцем, партнером? Або у вас тютюнець нарізно?

Дмитро Гудков: Звичайно, ми союзники. І на виборах у Московську міську думу нам вдалося домовитися по округах, ми не конкурували, ми підтримували один одного. І я сподіваюся, що і на виборах в Державну думу нам вдасться домовитися. Я взагалі намагаюся з усіма максимально об’єднувати ресурси, тому що ніхто поодинці не зможе нічого зробити. Я прихильник коаліцій і спільних кампаній, тому що саме об’єднання може викликати синергію, яка дозволяє досягати результату.

Пандемія “стоп мотор”

Мумін Шакіров: На зв’язку з Skype мій гість – кінопродюсер Сергій Сельянов. Сергій, скільки проектів ви призупинили або закрили? І над якими проектами продовжуєте працювати?

Сергій Сельянов: Ми продовжуємо працювати над усіма проектами, які postproduction, це відбувається на “удаленке”. Продуктивність праці падає, але тим не менш ця робота можлива. Ми зупинили запуск одного проекту, дебюту. Ми його, я думаю, знімемо восени, це не принципово для невеликої картини.

Мумін Шакіров: Зазвичай в цей час у Франції проходить Каннський кінофестиваль, але він скасований через пандемію коронавіруса. Поки планета переглядає уже зняті фільми і серіали онлайн, театрали і кіномани одночасно з надією і настороженістю чекають кінця карантину. Про те, як контактні види мистецтва адаптуються до нового безконтактного світу, розповість Іван Воронін.

Мумін Шакіров:

Сергій, вам доводиться коригувати або переписувати сценарій, як одна з героїнь нашого репортажу Лариса Садилова, враховуючи, що світ навколо нас змінився? Якщо ми розповідаємо про 1941 рік, то ми ж не можемо не помічати Другу світову війну. Можна розповідати про 2020 рік, не помічаючи пандемію?

В кризи позитивний контент більш затребуваний

Сергій Сельянов: Зрозуміло, ніяк не можна обійти цей криза увагою. Будемо розповідати різні історії. Під час війни були музична комедія “Антон Іванович сердиться”, “Кощій Безсмертний”, по-моєму, теж був під час війни. В кризи позитивний контент більш популярний. Наводять приклад Великої депресії в США, коли кінематограф був великим утішником. Велика депресія тривала, по-моєму, п’ять років. Всі ми сподіваємося, що ще місяць-другий – і життя повернеться у свої береги з невеликими коригуваннями, і кіно теж буде проводитися як зазвичай. Кажуть, що вже знято кілька фільмів у світі (про Росію я не чув поки), які описують коронавирусную ситуацію. І будуть ще такі фільми.

Мумін Шакіров: Ви переписуєте сценарії, вносьте корективи? Чи все залишилося як і раніше?

Сергій Сельянов

Сергій Сельянов: Якісь регіони вже подають сигнали, що вони готові приймати кінематографічні групи при дотриманні вимог, які ми разом з Росспоживнаглядом розробили. Найімовірніше, це відбудеться не раніше червня. Якийсь час, поки діють ці протоколи безпеки, звичайно, доведеться вносити зміни. Тим, у кого знімальний період перервався у березні, вже буде складно зі сценами, пов’язаними з любов’ю у різних її проявах, будь-які близькі контакти, сцени з масовками доведеться скасовувати. Доведеться змінювати, коригувати, виносити на натуру багато сцени, які були написані в сценарії як інтер’єрні, оскільки там легше дотримувати ці правила, менше небезпеки зараження, ніж у відносно невеликому закритому приміщенні.

Мумін Шакіров: Світ навколо нас змінився. А ті фільми, які вже зняті, втрачають свою актуальність, тому що ми бачимо зовсім іншу картину світу в усіх країнах? Або одні картини відімруть, а інші будуть жити?

Сергій Сельянов: Якщо криза триватиме три роки, то зміниться дуже багато. Якщо через два-три місяці життя почне вибиратися на звичні рейки, з певними корекціями, з новими звичками, то, загалом, немає. Було багато епідемій і більш страшних криз… Перша світова війна мала дуже велике значення для філософії, для мистецтва. Люди вперше побачили, що можна мільйонами вбивати інших людей. Але в основному і після Першої світової війни, як і раніше в кіно – казки, героїчні і пригодницькі, размышленческие історії. Не можна сказати, що все людство раптом настільки змінилося, що йому потрібно якийсь марсіанське кіно.

Мумін Шакіров: Кінотеатри зараз закриті, невідомо, коли відкриються, скільки місяців буде тривати карантинний час. Піде глядач в кіно, враховуючи, що його гаманець неабияк пошарпаної? Чи Ведете ви переговори з власниками кінотеатрів про те, щоб знизити ціни на квитки? Виконуєте ви якусь роботу, щоб повернути глядача в зал?

Сергій Сельянов: Ми багато займаємося цим сьогодні. Навряд чи наслідки кризи ми расхлебаем раніше, ніж через три-п’ять років. До цього треба бути готовими, в тому числі і в кінематографі. Кіно і так дуже складний бізнес, низькомаржинальний, запасів у багатьох ніяких немає, вони будуть виходити з цієї ситуації дуже непросто. Дійсно, тут все залежить від глядача. Ми розробляємо різні можливі сценарії, як і весь кінематографічний світ. Подивимось на світовий досвід, який часто допомагає…

Є дві версії. Зголоднілий глядач, незважаючи на те, що грошей стало менше, вийде в кінотеатри. Інший варіант протилежний: грошей немає, кінотеатральний репертуар у перший час буде ослаблений… Деякі кінотеатри, можливо, закриються, збори будуть невеликими. Загалом, це буде важкий період в економічному відношенні. Ми і з Міністерством культури обговорюємо ці речі, і між собою, і з Асоціацією кінодистриб’юторів, з Асоціацією продюсерів кіно і телебачення. Ми всі практично щодня розмовляємо, думаємо, які релізи випускати в цій обстановці, якою маркетинг повинен бути в цій ситуації, з яким закликом ми повинні звернутися до глядача, почує він нас.

Мумін Шакіров: В Росії основні знімальні періоди припадають на весну і літо. Зараз весна і літо закриті через пандемії. Чи означає це, що всі ті фільми, які планувалося зняти в цьому сезоні, переносяться на наступний рік? Чи потрібно переписувати сценарій під осінь-зиму?

Сергій Сельянов: Дійсно, в цьому сезоні буде запущено менше нових фільмів, особливо великих. Абсолютно вірно, наприкінці жовтня зазвичай закінчується знімальний сезон. А до цього потрібно зробити підготовку. Невелике число картин знімається здебільшого в павільйонах. І трохи картин, які заздалегідь були заплановані, написані на зиму. Зима – це дуже красиво, це здорово, але короткий світловий день. Починаючи з листопада у нас вже дуже важко знімати кіно. У нас не Каліфорнія. Тому наступний рік постраждає в тому сенсі, що випуск російських картин буде менше.

Час – це найкращий, самий головний фестиваль

Мумін Шакіров: Багато спостерігачів і критики пишуть, що ситуацію можуть врятувати кинодромы: люди сидять в автомобілях і на великому екрані дивляться картини. Це було модно в 50-ті, на початку 60-х років в Америці. Чи можливо це в Росії? У Москві 15-20 років тому був один кинодром на Крилатських пагорбах, але він закрився. Чи можливе повернення кинодромов, враховуючи, що кінотеатри поки що не забезпечують безпеку людей?

Сергій Сельянов: Напевно, можливо. Було таке в Москві і в Пітері. Але це, що називається, ні про що. Це екзотика, це маленький бантик. Кинодромы ніяк не здатні забезпечити те число глядачів, яке необхідно для хай не повною, але окупності картини. Та й не так просто обладнати велике число таких автомобільних майданчиків.

Мумін Шакіров: А чи врятують ситуацію стриминговые платформи, як Netflix? Дуже багато акторів і великі бюджети йдуть туди. Чи ви працюєте в цьому напрямку? Все-таки це той стабільний глядач, який буде сидіти перед монітором смартфона, iphone або комп’ютері або завантажувати для телевізора контент і дивитися. Або це не порятунок – стрімінг?

Сергій Сельянов: Первинний ринок для серіалів – телебачення і платформи, для кіно – кінотеатри. Вторинні ринки – це платформи. Те ж саме телебачення. Тобто цей ринок існує, розвивається. Заважає піратство, але тим не менш він дуже сильно зростає. Ми враховуємо його у своїх бізнес-планах. До кризи, під час кризи він фактично подвоїв свої результати. Звичайно, ми його розглядаємо, але це просто частина індустрії. Але відбити фільм, особливо дорогий, на платформах поки не представляється можливим. З розвитком індустрії будуть з’являтися проекти (вони вже з’являються), які зорієнтовані на платформи. Це крило кіноіндустрії буде розвиватися, але поки немає окремої, спеціальної панацеї. Це одне з крил індустрії.

Мумін Шакіров: У цьому році виповнилося 20 років картині “Брат-2”. Її продовжують показувати на телеекранах. Приносить вона вам все ще доходи? Або все-таки ця історія вже пішла в минуле, це вже як пам’ять?

Сергій Сельянов: Які доходи приносить, вони вже не дуже значні. Ми давно її, так само як і фільм “Брат”, та інші фільми кінокомпанії СТВ, розмістили на YouTube, її можна дивитися безкоштовно, вона доступна на багатьох платформах. Нас дуже тішить, що її дивляться, час від часу бувають кінопокази, люди приходять в кінотеатри в пам’ять про Балабанове і про цьому фільмі. Глядачі, які бачили її, напевно, разів по десять, все одно приходять. Це все здорово. Картина живе. Це вже не про бізнес, це просто про справжнє життя картини. Час – це найкращий, самий головний фестиваль. Ті картини, які живуть десятки років, – це щастя для творців і, сподіваюся, для глядачів.

Мумін Шакіров: Американський історик Вільям Манн проводить паралель між подіями сучасними і столітньої давності, коли в світі була “іспанка”, яка забрала безліч життів і повністю, на думку Манна, перевернула індустрію, насамперед в Америці. З індустрії були витіснені дрібні гравці, з’явилися великі компанії, які ми зараз знаємо, – це і Warner Brothers, і Columbia Pictures, та інші. Він стверджує, що сьогоднішня історія з пандемією – це повторення минулого. Вимруть незалежні дрібні компанії, кінематографісти об’єднаються у великі компанії. Ви – один з великих гравців на російському ринку. Це об’єднання відбудеться чи ні? Ви станете збільшуватися за рахунок того, що підберете дрібні компанії, або ви самі увіллєтеся в якусь велику структуру?

Сергій Сельянов: Так, яке-то кількість гравців (може бути, не тільки дрібних), можливо, піде з арени. Але від “іспанки” не 40, не то 60 мільйонів, не то ще більше людей загинуло, і вона тривала довго. Поки все-таки на це не схоже. Незважаючи на незвичайні обставини, супутні цій кризі, він поки відносно нетривалий. Не думаю, що ці тенденції будуть скільки-небудь виражені. Інша справа, що будь-яка галузь розвивається в бік, як правило, укрупнення, появи великих гравців. Чим більш розвинена галузь якась, якась індустрія, тим більше можливостей появи великих гравців всередині неї. Та дрібних теж, і початківців. Це цілком здоровий ознака. Це, напевно, буде відбуватися органічним порядком, але реальної кризи я поки не бачу.

Мумін Шакіров: Під час пандемії багато просять гроші у держави. Кіношники просять гроші? І світить вам що-небудь з бюджету?

Сергій Сельянов: Так, ми написали відповідні листи. Там і про гроші, і про податки, і про кредити, приблизно 12 пунктів. З цими пунктами ми звернулися до уряду. Поки що немає конкретно відповіді. Але сподіваємося, зрозуміло, на підтримку держави.