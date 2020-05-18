У Москві продовжують укладати контракти на благоустрій та розважальні заходи

10 квітня мер Москви Сергій Собянін ввів заборону на укладення будь-яких контрактів, крім невідкладних, в рамках “тимчасового режиму виконання міського бюджету”. До особливого розпорядження призупинено і всі роботи з благоустрою. Однак з тих пір структури мерії уклали термінові контракти приблизно на 750 мільйонів рублів, підрахувала Російська служба BBC. Це близько 2,5% від субсидії малому і середньому бізнесу на покриття кредитів.

До невідкладних закупівель відносяться ті, від яких залежить безперервне функціонування міста, наприклад, закупівля ліків або палива для громадського транспорту, пояснили в департаменті по конкурентній політиці. Деякі столичні структури розірвали свої контракти після статті ВВС про те, що закупівлі, які складно назвати нагальними, тривають. Інші як і раніше укладають контракти на районне благоустрій і навіть на проведення масових заходів.

Так, ДБУ “Житловик району Крилатське” закуповує обладнання для дитячого і спортивного майданчика (3,5 млн рублів), в Некрасовке місцевий “Житловик” уклав контракт на 38 млн рублів на реконструкцію скверу на 1-ій вулиці Вольська за програмою “Мій район”, яка зараз припинена.

Комітет громадських зв’язків та молодіжної політики Москви уклав два контракту на проведення публічних заходів загальною сумою понад 13 млн рублів. Хоча в Москві як мінімум до травня діє режим самоізоляції, комітет планується провести з квітня по червень реп-баттли і змагання з вуличних танців на майданчиках місткістю не менше 100 і 300 чоловік відповідно.

Також комітет має намір провести у квітні-липні серію тренінгів для керівників студентських ЗМІ з підсумковим виїзним заходом на 100 осіб. У префектурі Троїцького та Новомосковського округів найняли підрядника для серії молодіжних змагань вартістю 4 мільйони рублів у парку села Червона Пахра. Підрядник повинен надати чотири комплекти хімзахисту, включаючи чоботи, рукавиці та протигаз, а також макети гранат і автоматів Калашникова. Також поки не скасовані вуличні свята на честь Дня Перемоги.

В ЦКУ з капітального ремонту багатоквартирних будинків 20 квітня підписали контракт з реконструкції парку на березі Москви-ріки в Капотне вартістю понад 500 млн рублів. Кілька районних підрозділів ДБУ “Житловик” та ДБУ “Автомобільні дороги” підписали договори на поставку бордюрів за 170 млн рублів.

У мерії пообіцяли ввести жорсткий контроль за витрачанням бюджетних коштів”, але визнали, що остаточне рішення про те, укладати контракт чи ні, залишається у конкретних держустанов. “Процедура держзакупівель досить тривала, <…> і ми розуміємо, що це може викликати додаткові труднощі у компаній, які вже розраховували на певний обсяг завантаження”, – заявили в прес-службі комплексу економічної політики мерії Москви. Там додали, що відмова від закупівлі після проведення торгів – це “додаткове вилучення коштів з економіки, тобто додатковий удар по ній”.