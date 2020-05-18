У винищувачів F-35 виробництва США, виявлено 873 дефекту

Країни в яких стоїть на озброєнні зіткнулися з численними недоробками в багатофункціональних винищувачах-бомбардувальниках F-35, пише німецьке авіаційне видання Flug Revue. Сьогодні цей бойовий літак стоїть на озброєнні ВПС США, Японії, Великобританії, Ізраїлю, Данії, Бельгії, Італії та інших країн.

Роберт Белер, директор з випробувань та технічної оцінки в Пентагоні, що відповідає за тестування і сертифікацію нової військової техніки, заявив про 873 дефектах, що мають місце в конструкції і електронних системах F-35. Його 14-сторінковий звіт містить докладний опис різного роду недоробок. У числі найбільш серйозних технічних проблем наводяться такі:

– недоробки (понад 4700) в автономній системі передавання даних ALIS – гордості корпорації Lockheed Martin, виробника F-35. Ця система є своєрідним «ядром» всієї електронної начинки літака і забезпечує, в тому числі, зв’язок з іншими бойовими одиницями при проведенні будь-яких операцій.

– статичні випробування палубного F-35B показали незадовільні результати і повинні бути продовжені.

– силові конструкції планера повинні виготовлятися шляхом лазерної різки металу, для підвищення міцності і зносостійкості винищувача.

– на корпусі, біля виходу авіаційної гармати, з’являються тріщини. До того ж, є питання до точності самого знаряддя.

– кібербезпека винищувача повинна бути підвищена.

– витрати на обслуговування F-35 залишаються високими, хоча раніше передбачалося їх зниження.

Таким чином, зазначається у звіті, попереду ще велика робота по поліпшенню технічних характеристик F-35, його програмного забезпечення, а також розширення номенклатури використовуваних озброєнь.

Нагадаємо, що вартість винищувача F–35 від 120 до 85 млн доларів в 2019 році.