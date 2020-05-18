Дефіцит вітаміну D. П’ять ознак того, що організм в небезпеці

Дефіцит вітаміну D може викликати важкі наслідки у вигляді серцево-судинних захворювань, деяких видів раку, але зрозуміти, що організм в небезпеці можна не відразу, оскільки ознаки порушення бувають неспецифічними.

Вітамін D має вирішальне значення для загального здоров’я організму, він необхідний для регулювання кількості кальцію і фосфатів в організмі, допомагає підтримувати здоровими м’язи, кістки, зуби. Дефіцит речовини може призвести до серйозних ускладнень, включаючи остеомаляцію, рахіт або деякі суглобові деформації.

“Якщо ваш організм відчуває дефіцит вітаміну D, ви, ймовірно, відчуваєте себе не дуже добре. Він підтримує імунну систему сильною, допомагає регулювати рівень інсуліну, підтримує рівень енергії, покращує настрій”, – наводиться думка медиків у виданні Express.

Також вони відзначили, що дослідження пов’язують брак вітаміну зі збільшенням ризику серцево-судинних захворювань, астми у дітей, деяких видів раку.

“Симптоми дефіциту вітаміну D нерідко важко виявити. Вони бувають тонкими, багато людей не усвідомлюють, що їх організм відчуває його недолік і наражається на небезпеку захворіти”, – уточнили фахівці.

За їхніми словами, існує кілька ознак дефіциту вітаміну D, які корисно знати.

Надмірна втома, низький рівень енергії.

Дратівливість і занепокоєння.

Випадання волосся.

Нові болі в суглобах.

Запалення шкіри, прищі.

Найбільш схильні до ризику дефіциту вітаміну D літні люди, володарі надмірною вагою і ті, хто рідко виходить на вулицю.

У Великобританії тим, хто перебуває в ізоляції, рекомендують приймати його у вигляді добавок кількістю до 10 мкг на добу. Тим, хто не хоче приймати добавки з вітаміном D, радять стежити за його наявністю в харчуванні. Продукти, багаті їм, – це перш за все жирна риба (скумбрія, оселедець, лосось). Також його містять сир, яєчний жовток, гриби, яловича печінка.

: ukrhealth.net

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