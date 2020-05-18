«Ціни досягають 50-60 тисяч доларів»: блогер з Донецька розповів про підвищення цін на нерухомість

Проживає в непідконтрольному Україні Донецьку блогер «Виконста» на своєму Youtube-каналі показав видеопрогулку по місту, розповів про подорожчання продуктів, масочному режимі і ціни на нерухомість.

Як уточнив донеччанин, недавнє підвищення цін на продукти пов’язано з поширенням коронавіруса і закриттям кордонів «республіки». Крім того, він озвучив ціни на нерухомість, зазначивши, що квартири, виставлені на продаж і розташовані в центрі Донецька користуються великим попитом:

«Наприклад, у Ворошиловському районі квартиру з ремонтом 2005-2007 роки можна купити за 35 тисяч доларів. Ці ж параметри, але на інших околицях Донецька: Петровський, Кіровський, то ціна буде нижча на 8-10 тисяч доларів», — додав блогер. Більшість людей завжди запитує про нерухомості: в середньому 3х кімнатна квартира в центрі міста з ремонтом 2005-2010 роки коштує близько 35-40 тис. $(сталінка, хрущовка, чешка). Якщо Ви хочете квартиру в новобудові, то ціни досягають 50-60 тис. $ з ремонтом 2014-2018 роки. Є OLX, де Ви можете перевірити інформацію. Оренда житла близько 6-8 тис. рублів всього (з урахуванням комм. послуг — 3х кімнатна в центрі). У середньому зарплати близько 10-15 тис рублів. Є і 8-10 тис., так і 35-40 тис, залежно від місця роботи».