У Харкові роздали близьким до мерії фірмам 232 млн на ремонт проспекту

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради в березні-квітні за результатами тендерів уклало дві угоди про реконструкцію Московського проспекту на загальну суму 231,62 млн грн.

Про це стало відомо з повідомлення Наших грошей з посиланням на дані в системі “Прозорро”.

Відповідно до умов договорів, до кінця 2021 року ТОВ “Дорожньо-будівельна компанія Профіт” за 145,52 млн грн має реконструювати ділянку Московського проспекту від площі Конституції до вулиці Богдана Хмельницького довжиною 1,3 км, а ТОВ “Паркінг+” за 86,11 млн грн – від вулиці Харківських дивізій до вулиці Ощепкова довжиною 0,7 км

Більший тендер передбачає реконструкцію трамвайних колій, проїзної частини, тротуарів та зовнішніх мереж з залученням субпідрядника ПРАТ “Южспецстрой”, а менший – винос мереж і реконструкцію проїжджої частини, системи зв’язку, зливової каналізації та зовнішніх мереж водопостачання із залученням субпідрядника ТОВ “Харьковагроснаб”.

Підсумкові відомості ресурсів та кошторису не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів і обладнання з ринковими на предмет можливого завищення.

Переможці тендерів змагалися тільки між собою. Тому на більшій тендері формальна економія щодо очікуваної вартості закупівлі становить всього 0,3%, а на меншому – 12%.

Госаудитслужба встановила, що “Паркінг+” не підтвердив наявності матеріально-технічної бази, зварювального апарату для зварювання поліетиленових труб і фахівців для зварювання сталевих водопровідних труб, тому замовник повинен відхилити його з виграного тендеру.

Створеним в липні 2017 року “ДСК Профіт” володіє і управляє Олександр Погребняк, який до 2018 року працював майстром в КП “Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації”. Це комунальне підприємство знаходиться в підпорядкуванні замовника нинішніх тендерів – Департаменту будівництва і дорожнього господарства Харківської міськради.

“Паркінг+” заснував і очолював до січня 2010 року Володимир Чумаков, нинішній директор Департаменту будівництва і дорожнього господарства Харківської міськради.

Також Чумаков був радником мера Харкова Геннадія Кернеса з питань ЖКГ. Зараз офіційними власниками “Паркінг+” вказані В’ячеслав Блінкін (колишній бізнес-партнер дружини Чумакова), Олег Гончар і гонконгська фірма “Драгон Інвестмент Девелопмент Лімітед” (Dragon Investment Development Limited).

Раніше частка Гончара належала Галині Давидової, яка була партнеркою в декількох фірмах Андрія Шаптали, з яким вони разом отримували землю в Харкові на так званій “кооперативної схемою”.