Фігурант справи про «плівках Єрмака» передавав гроші за лобіювання кандидатів на державні посади братові голови ВП

Фігуранти справи про плівках брата глави Офісу президента — Дмитро Штанько і Сергій Шумський – пройшли поліграф, який підтвердив правдивість їхніх заяв щодо Дениса Єрмака.

Результати проходження «детектора брехні» опублікувало видання «Бабель».

У документі йдеться, що Штанько і Шумський говорять правду про передачу грошей Денису Єрмаку за лобіювання призначень кандидатів на державні посади. На їхню думку, кандидатури лобіював голова ОП.

Також поліграф встановив, що Штанько «дійсно бачив процес передачі таких грошей Сергієм Шумським Денису Єрмаку», чув телефонну розмову і бачив листування Дениса Єрмака зі своїм, як вважає фігурант справи, братом.

Згідно з даними «детектора брехні», Шумський у свою чергу «дійсно брав участь у зборі грошей з громадян» за лобіювання їхніх кандидатур на держпосади.

Крім того, Шумський «справді передавав такі гроші Денису Єрмаку», чув телефонну розмову братів і бачив їх листування.

Фото: Бабель

Штанько в коментарі «Бабелю» повідомив, що вони мають намір приєднати результати поліграфа до матеріалів справи.

Дослідження на поліграфі проводилося 11 травня. Поліграфолог попросив не розкривати його ім’я через побоювання за свою безпеку. «Бабелю» відомі дані цього експерта, а в розпорядженні журналістів є свідоцтво про успішне проходження курсів експерта-поліграфолога і посвідчення поліграфолога.