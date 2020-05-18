Суддю з Василькова, який влаштував смертельну аварію, звільнили з посади

Вища рада правосуддя прийняв рішення звільнити суддю Васильківського міжрайонного суду Київської області Сергія Корнієнка, який у 2017 році, будучи напідпитку, збив на смерть людину у Києві.

Про це стало відомо з результатів засідання ради від 13 травня, пише 368.media

суддя Сергій Корнієнко

Рішення ухвалили за скаргою громадської організації «Ліга громадського контролю». Відкрити дисциплінарну справу і звільнити суддю громадські діячі вимагали ще в 2018 році. Також, за словами активістів, Корнієнко приймав рішення, перебуваючи у відпустці в Туреччині, а рівень його доходів не відповідає образу життя.

В кінці грудня 2017 року Сергій Корнієнко скоїв смертельне ДТП на вулиці Васильківській у Києві. На своєму автомобілі Land Rover Freelander суддя наїхав на чоловіка на пішохідному переході. Від отриманих травм потерпілий згодом помер. Як йдеться в постанові Третьої дисциплінарної палати ВРП, рівень алкоголю в крові судді перевищував допустиму норму в дев’ять разів — 1,8 проміле алкоголю, при нормі 0,2.

Більше року тому Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вже рекомендувала звільнити суддю. Зазначимо, після ДТП Корнієнко продовжував очолювати Васильківський міжрайонний суд.