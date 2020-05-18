У Москві поставили на паузу витрати на благоустрій, свята на 350 млрд рублів

У Москві поставили на паузу витрати на благоустрій, свята та інші заходи на 350 млрд рублів



У Москві через коронавіруса припинені витрати на нові проекти благоустрою, культурно-масові, спортивні, ділові, святкові заходи на загальну суму 350 мільярдів рублів, повідомив “Відомостям” заступник мера Москви по економіці Володимир Єфімов. Також будуть скорочені витрати на придбання рухомого складу міського транспорту та ремонт трамвайних шляхів.

“Ми не можемо не реагувати на ситуацію, що складається, і видатки, пов’язані з благоустроєм, з заходами розвитку, з не першочерговими інвестиційними проектами, ми вже поставили на паузу”, – повідомив він. Роботи з благоустрою та конкурсні процедури по програмі “Моя вулиця” припинені за вказівкою мера Москви на невизначений термін. Від великих будівництв – Великої кільцевої лінії метро, хорд, розв’язок на МКАД і програми реновації мерія відмовлятися не збирається, сказав Він.

За словами заступника мера з питань ЖКГ та благоустрою Петра Бірюкова, в 2020 році планувалося упорядкувати понад 40 вулиць, набережних, інших громадських просторів, більше 180 паркових і озеленених територій. Частина вивільнених грошей (близько 26,5 млрд рублів) підуть на перепрофілювання об’єктів охорони здоров’я, закупівлю дезінфікуючих засобів для обробки будинків і громадських просторів.

Всього за держпрограмою “Розвиток міського середовища” у 2020 році Москва планувала витратити 119 млрд рублів. Всю програму заходів розвитку в столиці Єфімов оцінив в 1,2-1,3 трильйона рублів. За його словами, з-за епідемії, режиму самоізоляції і викликаного ними економічної кризи бюджету міста за перші чотири місяці цього року недоотримав 16% доходів – 140 млрд рублів. За підсумками року ця цифра може скласти 600 млрд рублів.

Розпорядження мера Москви Сергія Собяніна про припинення будь-яких робіт з благоустрою діє з 11 квітня, проте за десять днів дії цього указу структури мерії все ж встигли укласти термінові контракти приблизно на 750 мільйонів рублів. Весь квітень ЗМІ писали про багатомільярдні закупівлі бордюрів, вироблених вже під час дії режиму самоізоляції і неробочих днів. Влада в той же час заявляли, що допомагати зазнають труднощі городянам прямими виплатами неможливо.