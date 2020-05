ЗМІ США: Росіяни створили «морського монстра»

Створюваний в Росії важкий аварійно-рятувальний екраноплан «Чайка» А-050 стане справжнім «морським монстром». Про це повідомляє американське видання We Are the Mighty.

У матеріалі наголошується, що судно динамічної повітряної подушці планується ввести в експлуатацію в 2020 році. Велике значення екранопланами за їх універсальне поєднання функцій літаків і кораблів надавав СРСР, відзначає видання. А-050 стане розвитком експериментального «Каспійського монстра», який послужив основою для радянського экраноплана-ракетоносці «Лунь». Він був малопомітний для радарів, однак міг розганятися до 500 км/год і нести на озброєнні протикорабельні ракети.

На сьогоднішній день ведеться розробка экраноплана нового покоління з новітніх матеріалів. У публікації йдеться, що А-050 буде важити близько 50 т і зможе прийняти на борт сотню військових або 9 т вантажу. Завдяки авиадвигателям судно може переміщатися зі швидкістю до 450 км/год по воді, по крижаній поверхні і рівного степу.

У вересні 2018 року глава Мінпромторгу Денис Мантуров повідомив, що в рамках держпрограми озброєнь–2027 (ГПВ-2027) Міноборони Росії розробляє екраноплан, на борту якого будуть розміщені ракети. При цьому міністр не уточнив, про яких ракетах йде мова.

Як говорив Мантуров, екраноплан планують використовувати для патрулювання Чорного і Каспійського морів, а також для охорони Північного морського шляху.

Екраноплан — високошвидкісне транспортний засіб, що пересувається за рахунок дії аеродинамічного екрану, тобто завдяки нагнітанню зустрічних потоків повітря. Згідно міжнародної класифікації екраноплан відноситься до морських суден.