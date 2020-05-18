Медики назвали продукты, омолаживающие организм

Ученые и врачи активно ведут исследования продуктов питания. В их поле зрения попадают овощи, фрукты, мясо, рыба, крупы и даже напитки. Благодаря этому мы узнаем, что полезно, а от чего лучше отказаться. В очередной раз ученые изучили сразу несколько видов продуктов, которые способны замедлить старение. В список вошли растительные масла, фрукты и овощи, рыба и мясо.

При частом употреблении их в пищу организм восстанавливается, уходят воспалительные процессы, улучшается кровообращение, что сказывается на состоянии кожи, а точнее на ее свежести и упругости. об этом говорится в материале сообщает MedikForum со ссылкой на портал Food News. как выяснилось правильное питание позволяет минимизировать проявления возраста на коже. Дряблость, пигментные пятна, морщины можно убрать. Для этого нужно уптреблять в пищу такие полезные продукты, как оливковое масло, жирная рыба, темный шоколад, зеленый чай, капуста и многое другое.

Оливковое масло

Об этом продукте пишут и говорят все диетологи. Они прославляют волшебные свойства масла из оливок. Однако ученые заявили, что полезен лишь продукт холодного отжима, так как в нем сохраняются жирные кислоты Омега-3. Они защищают кожу от воздействия ультрафиолета. Оливковое масло состоит на 73% из мононенасыщенных жиров, способствующих упругости кожи.

Жирная рыба

Вся рыба с высоким содержанием жира является отличным источником йода и жирных кислот Омега-3. В список входят сельдь, скумбрия, лосось и другие сорта.

Зеленый чай

В этом напитке очень много полифенолов, которые уменьшают воспалительные процессы и нейтрализуют свободные радикалы, повреждающие клеточные мембраны. Кроме того, полифенолы защищают от разрушения коллаген в коже, что также позволяет сохранить молодость.

Темный шоколад

Этот вкусный и ароматный продукт подостоинству оценили ученые. Он обладает высоким антиоксидантным профилем. в нем также содержаться флавонолы, которые защищают ее от воздействия солнечных лучей, улучшают кровообращение во всех слоях и делают ее гладкой.

Авокадо

Этот экзотический и странный фрукт оказывается очень полезен. В его жирной и безвкусной мякоти содержится масса полезных веществ. В нем очень много все тех же Омега-3 жирных кислот. Также в авокадо содержатся уникальные соединения полигидроксилированные жирные спирты.

: info.akcenty.com.ua