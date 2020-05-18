Зеленський просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство: нардепи вказали на тривожний момент

Президент Володимир Зеленський попросив Верховну Раду України розглянути законопроект № 2590 про подвійне громадянство.

«Ініціатива президента об’єднати 65 мільйонів українців знаходить своє втілення частково в даному законопроекті. Даний законопроект напрацьовувався разом зі Світовим конгресом українців диаспорскими організаціями. Президент України підтримує пропозицію розглянути найближчим часом цей законопроект», — заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук.

Прокоментувала законопроект і колишній заступник секретаря РНБО України Вікторія Сюмар.

«Вже у вівторок в порядку денному законопроект про громадянство, який фактично узаконює подвійне громадянство (2590). У тому числі і російські паспорти, видані в ОРДЛО … (тобто, дає можливість всім з російськими паспортами голосувати на виборах в Україні і навіть обиратися до Верховної Ради)», — написала вона у своєму Facebook.

Проблему з російськими паспортами зазначила нардеп від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко.

«На цьому тижні в порядку денному стоїть закон про громадянство, який, по суті, легалізує російські паспорти. Нагадаємо, що саме з незаконною паспортизації Криму почалася його анексія. Нагадаємо, що Путін пачками роздає російські паспорти на Донбасі», — заявила вона.