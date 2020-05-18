Африка рятується від коронавіруса настоянкою чорнобиль

В Африці спостерігається неймовірний бум навколо «чудодійного препарату» Covid Organics. Його виробництво налагоджене в Мадагаскарі.

Президент цієї острівної держави Андрі Радзуеліна вперше заявив про ліки проти нового коронавіруса ще в середині квітня. Ряд африканських країн, у тому числі Того, Чад, Танзанія, Нігерія, вже замовили величезні партії Covid Organics і чекають початку поставок. А ось міжнародні експерти ставляться до препарату вельми скептично.

Основу Covid Organics становить настоянка полину або чорнобиль. Вона давно вже активно застосовується при лікуванні малярії. Більше 20 років лікарям добре відомий протималярійний препарат артемизинин. Багато медики вважають, що він більш ефективний при лікуванні COVID-19, ніж розрекламований президентом США Дональдом Трампом гідроксихлорохін. До речі, за даного препарату більшість експертів висловили своє негативне ставлення. Вони впевнені, що його застосування збільшує кількість випадків з летальним результатом серед коронавирусных пацієнтів.

Що стосується артемизинина, то його спішно протестували ще місяць тому в Алжирі. І він препарат з настойкою чорнобиль себе непогано зарекомендував.

Тим не менш, Всесвітня організація охорони здоров’я закликає не поспішати з його масовим застосуванням у боротьбі з пандемією нового коронавіруса до отримання результатів досліджень, які проводяться зараз одночасно кількома групами вчених.

У Німеччині вивченням властивостей полину займається Інститут Макса Планка в Потсдамі. Дослідженнями керує Петер Зебергер. Німецький учений визнає, що артемизинин щорічно приймають понад 300 мільйонів пацієнтів у всьому світі. І препарат добре зарекомендував себе і тільки при лікуванні від малярії, але й інших захворювань. Його використовували, коли спалахнула епідемія SARS, викликаний, до речі, коронавірусом. Але Зебергер дуже обережний у своїх висновках. Він повідомив журналістам DW, що паралельно з його групою полин досліджують зараз також в Данії. Перші результати можуть бути отримані вже в кінці травня. Поки досліди ведуться на тварин. Якщо результати виявляться позитивними, вчені перейдуть до проведення клінічних випробувань на людині.

Зебергер підкреслює, що негативний результат теж важливий. Він покаже, що полин у випадку з COVID-19 марна і витрачати час і сили в цьому напрямку не має сенсу.

Президент Мадагаскару Андрі Радзуеліна

Президент Мадагаскару продовжує гаряче захищати Covid Organics. Він вважає, що Захід не може прийняти той факт, що маленька африканська країна «винайшла формулу, яка може врятувати людство». Радзуеліна розпорядився давати препарат, який являє собою настоянку, що розливається в звичайні невеликі пляшки, дітям перед уроками в школах.

Мадагаскарські школярі п’ють Covid Organics перед уроками в якості профілактики

Його рішення підтримує директор мадагаскарського дослідного інституту IMRA Шарль Андрианьяра. При цьому він посилається на багаторічний досвід застосування артемизинина, у якого немає побічних ефектів. Правда, у африканського експерта не має при цьому ніяких результатів наукових досліджень, що підтверджують його слова.

Координатор з питань боротьби з COVID-19 в Нігерії Сані Алію критикує рішення влади, які замовили препарат з Мадагаскару. Він наполягає на тому, що давати настоянку пацієнтам слід лише після того, як вона пройде необхідну перевірку в Міністерстві охорони здоров’я країни.

Представник регіонального Бюро ВООЗ в Африці Міхель Яо в інтерв’ю DW наголосив, що в традиційній медицині напевно є засоби, здатні перемогти коронавірус. «Але потрібно застосовувати такі ліки з обережністю, оскільки немає доказів їх ефективності. Ми не знаємо, наскільки надійні традиційні лікарські засоби, і чи можемо ми їх рекомендувати, не завдадуть вони шкоди здоров’ю людей», — сказав представник ВООЗ.

Ящики з пляшками «чудодійного препарату»

З ним згодна і Хелен Різ, директор Інституту клінічної медицини при університеті Йоганнесбурга (ПАР). За її словами, в останні 20 років інтерес до традиційної медицині в Африці дуже виріс. «Але всі ці засоби повинні бути безпечними і ефективними, і це має бути доведено в ході клінічних випробувань», — впевнена пані Різ. Навіть у випадку з вже відомим препаратом, яким є артемизинин. Його властивості добре вивчені при лікуванні малярії та деяких інших хвороб. Однак ніхто не знає, як препарат проявить себе при лікуванні нового коронавіруса.

Петер Зебергер вважає, що влада Мадагаскару не повинні бачити в західних експертів ворогів. Якщо ефективність полину підтвердиться, острівна держава опиниться у великому виграші, так як там вирощується майже 10% природного сировини для виготовлення протималярійних препаратів. Тепер же попит на екстракт чорнобиль може зрости в кілька разів.