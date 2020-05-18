«Слуга народу» Яременко назвав «виродками» колег по фракції, які ведуть телеграм-канал «Темний лицар»

Всередині парламентської фракції монобольшинства «Слуга народу» знову розгорівся гучний скандал, пов’язаний з провальним голосуванням з приводу визнання СРСР відповідальним за розв’язування Другої світової війни поряд з нацистською Німеччиною.

Нардеп Богдан Яременко, відомий тим, що в минулому році потрапив у секс-скандал, замовляючи повій прямо в залі засідань Ради, написав пост, про погрози, які надходять його колезі по фракції Марині Бардіної (вона підтримувала прийняття цієї постанови) від інших колег по фракції, які ведуть анонімний телеграм-канал.

«Телеграм-канал, автори якого не приховують свого членства у фракції партії «Слуга народу», в буквальному сенсі вис@брудний хамський пост проти моєї колеги Марини Бардіної, яка виконала свій професійний обов’язок, доповівши з парламентської трибуни рішення Комітету, який схвалив текст постанови про Другій світовій війні (мова йде про телеграм-каналі «Темний лицар», до якого вважають причетним депутата Олександра Дубинського, що він заперечує — Ред.).

Дивуватися хамства істот, які боязко приховують в Телеграм-каналі свої імена, поливаючи брудом колег по парламенту, фракції і партії, явно не варто.

Але на цей раз виродки переплюнули себе. Пост містить відкриті погрози на адресу Марини, а також розкриває особисту інформацію про неї. Знаю, що Марина збирається звертатися з цього приводу в поліцію. Підтримую це звернення. І справа не в тому, що закон захищає народного депутата від будь-якого тиску за виконання професійних обов’язків і захищає його право вільно говорити з трибуни Верховної Ради…

Просто мова йде про правопорушення, скоєних представниками партії влади. Це неприпустимо з будь-якої точки зору», — написав Богдан Яременко.