Не називають по іменах: стало відомо про показовому ставленні росіян до парламентерів у Мінську від ОРДЛО

Перший заступник глави делегації України в Тристоронньої контактної групи, віце-прем’єр України Олексій Резніков, раніше розповів, кого офіційний Київ хоче залучити до переговорів в Мінську, заявив, що навіть Росія не визнає «суб’єктність» ОРДЛО.

«Вони настільки не найсуб’єктнішими, що навіть країна-агресор не визнає ніякої їх суб’єктності. Представники Російської Федерації навіть в Мінському процесі називають своїх «запрошених» за назвами двох міст: кажуть «Донецьк» і «Луганськ», — цитує Рєзнікова агентство «Інтерфакс-Україна».

При цьому, за його словами, в тексті Мінських угод згадується про «представників окремих районів Донецької та Луганської областей».

Віце-прем’єр-міністр розповів, що під час розмов з російськими представниками на переговорах в кулуарах неодноразово чув, як вони говорять про «наших підопічних». «Тобто вони ставляться до представників ОРДЛО як до своїм підопічним, причому з зневагою. Хто господар і начальник, а хто підлеглий — там очевидно», — додав Олексій Резніков.