У Києві 41 новий випадок COVID-19, серед захворілих знову медики

У понеділок, 18 травня, в Києві продовжує зростати кількість випадків захворювання коронавірусом. За добу 41-му людині підтвердили позитивний COVID-19, серед них 5 медиків.

Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірусом, збільшилася на 41 людина. Серед них — 5 медиків. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-брифінгу, повідомляє Інформатор.

За минулу добу в столиці від коронавіруса помер один чоловік. Всього за цей час — 49 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2321 підтверджений випадок захворювання COVID-19.

Захворіли:

26 жінок у віці від 18 до 82 років

11 чоловіків у віці від 29 до 65 років

2 дівчинки у віці 5 і 15 років

2 хлопчика, яким за 9 років.

В лікарні столиці госпіталізовано четверо пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. За вихідні мобільні бригади медиків відібрали 330 зразків біоматеріалу для проведення ПЛР-тестів. Всього в лабораторний центр в ці вихідні надійшло 800 зразків. А пропрацювали в центрі 900 тестів.

В Україні на 22 травня анонсований другий етап ослаблення заходів карантину. Кличко розповів, що відкриють у Києві і як працюватиме транспорт.

В Україні на 22 травня анонсований другий етап ослаблення заходів карантину. Кличко розповів, що відкриють у Києві і як працюватиме транспорт.

Після 22 травня столиця, як і інші регіони країни, почне наступний етап ослаблення обмежень. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-брифінгу, повідомляє Інформатор.

Зокрема, при дотриманні регламентів та умов безпеки, почнуть працювати:

промислові ринки

великі магазини площею до 1000 кадратов

спортзали і фітнесцентри, крім басейнів.

Також місто планує після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі. Зараз ми поступово збільшуємо кількість одиниць рухомого складу і кількість маршрутів наземного громадського транспорту.

Готовий Київ з 25 травня відновити і роботу метро. Ми чекаємо на відповідне рішення уряду.