США планують держпереворот в Китаї

Питання ставиться зараз в США і конкретно: чи Можливий в Китаї держпереворот (d’un coup état) в інтересах США.



Справа дійшла до того, що саме агентство «Bloomberg», яке не відмічено в тиражуванні fake-news публікує важливу статтю під заголовком «China Rivalry May Put the U. S. Back in the Coup Business» – «Ворожнеча з Китаєм може повернути США до практики переворотів».

Претекст вже знайдено – за версією альянсу англосаксонських розвідок «П’ять очей» (куди входять США, Великобританія, Канада, Нова Зеландія, Австралія), «Китай навмисно приховував дані про поширення коронавіруса і можливості його передачі від людини до людини». “Leaked ‘Five Eyes’ dossier on alleged Chinese coronavirus coverup consistent with US findings, officials say”, стверджує американський телеканал Fox News”, близьке до Трампу.

Таке враження, що втрачають сили гегемони минулих Епох – Британська Імперія і Сполучені Штати Америки можуть заради порятунку своїх позицій у світовій політиці, як кажуть, «перевернути дошку». Іншими словами – спробують залишитися на міжнародному Олімпі не шляхом власного посилення, що малоймовірно в сьогоднішніх умовах краху їх бірж та поглиблення кризи їх фінансів, а – через ослаблення конкурентів. Державний переворот у виконанні їхніх сателітів і найманців – давно освоєний зброю. Згадати хоча б повалення силами ЦРУ законного уряду прем’єра Моссадика в Ірані, або військовий переворот генерала Піночета в Чилі, здійснений за підтримки американців, та ін. Про роботу американців на Україні ніхто не забув?

А недавня спроба державного перевороту у Венесуелі – явний доказ того, що цей інструмент з їхнього арсеналу не вилучено. Навпаки, він вже з’явився знову в руках тих, хто буде битися за свою світову владу. Які ще потрібні підтвердження, якщо американські громадяни, які напали на Венесуелу, на допиті дають свідчення на своїх начальників у США?

Які ще потрібні докази, якщо США і Великобританія відкрили у травні 2020 року, незважаючи на коронавірус – у них же «підтискає» (!), тур переговорів про те, на яких умовах особисто їм об’єднувати свої ринки, щоб створити окремий, можливо закритий, англосаксонський контур у світовій економіці. А при такому розкладі одне з найважливіших справ – тиснути конкурентів.

І починається…, в Bloomberg» читаємо:

«Можна було б сподіватися, що Центральне розвідувальне управління досягне більшого успіху (у Венесуелі). Але вийшла фарсова схема, яка була відкинута венесуельської опозицією, «просвечена» силами безпеки режиму Мадуро і зруйнована, як тільки все почалося. Тим не менш, цей банальний епізод спонукає нас серйозно замислитися про роль таємного втручання і зміни режимів за кордоном у політиці США.

Подібно до того, як США прагнули підірвати або повалити недружні режими під час «холодної війни», Вашингтон може знову звернутися до таких методів у своєму все більш гострому суперництві з Китаєм…».

Тепер про нових формах рішення американських завдань. Дуже відверто пишуть: «Поширення демократії і поява відкритих інструментів для її просування, таких як «Національний фонд на підтримку демократії», США дали нові способи формування політичних результатів.

Навіщо посилати шпигунів, щоб вплинути на вибори в Грузії чи Україні, коли Вашингтон міг би замість цього послати неурядові групи і спостерігачів за виборами? Як сказав Аллен Вайнштейн, засновник «Національного фонду в підтримку демократії», «багато з того, що ми робимо сьогодні, було таємно зроблено 25 років тому ЦРУ». Не дарма ж цю контору у нас назвали «небажаним» іноземним агентом.

Значить, цей Фонд – «National Endowment for Democracy» (NED) відкрито займається підривною роботою в різних країнах світу. Хто з ним має справу, зверніть увагу на визнання автора “Bloomberg”‘a.

Він продовжує: «В кінці 1940-х років, коли народилися ЦРУ і Рада національної безпеки США почали розвивати глобальний потенціал для втручання під покровом секретності. У наступні десятиліття вони прагнули дестабілізувати або замінити численні уряду, які скочувалися в радянську сферу або пом’якшували свої країни для комуністичного впливу. Вашингтон вдавався до потайливим дій, тому що його лідери вважали, що геополітичний баланс крихкий, і що США потрібні доступні методи конкуренції на глобальної периферії».

Ми почули слово «конкуренція»? Так рівно про це і йде мова. Знову кажуть: «Подумайте, наскільки зросла конкуренція між США і Китаєм за останні три роки… Конкуренція США з Китаєм (і, меншою мірою, з Росією) посилюється і географічно розширюється. Через кілька років Вашингтон почне відчайдушно шукати «приховані варіанти», щоб перешкодити приєднатися до Пекіну якій-небудь важливій країні з районів Африки на південь від Сахари, на Близькому Сході та в Південно-Східній Азії. Тільки подумайте, наскільки зросла конкуренція між США і Китаєм за останні три роки, і куди ця траєкторія може привести в наступному десятилітті?..

Одне з вічних правил міжнародної політики полягає в тому, що стратегічна конкуренція захоплює країни в тих місцях, де вони спочатку цього не очікували».

І, нарешті, головне: «Тим не менш, цей епізод (з вторгненням до Венесуели) спонукає нас (США) серйозно замислитися про ролі «таємного втручання» і практиці «зміни режимів» у світовій політиці. Подібно до того, як США прагнули підірвати або повалити недружні режими під час «холодної війни», вони можуть знову звернутися до таких методів у своєму все більш гострому суперництві з Китаєм».

І ще раз: «США прагнули підірвати або повалити недружні режими під час «холодної війни», вони можуть знову звернутися до таких методів у своєму все більш гострому суперництві з Китаєм… Подумайте, наскільки зросла конкуренція між США і Китаєм за останні три роки, і куди ця траєкторія може привести в наступному десятилітті?».

Перед нами – тонкий натяк Китаю на те, що з ним збираються робити американські спецслужби через своїх довірених осіб з числа опозиції, завербованій агентури і підкуплених дисидентів. США готові знову звернутися до методів «підриву і повалення недружнього режиму» в процесі суперництва з Китаєм? Так у публікації «Bloomberg» питання і ставлять.

Розгойдування китайського суспільства американськими НКО типу згаданого NED – піде з новою енергією, хоча ця підривна робота не припинялася. «Плащ і кинджал» повертаються в міжнародну практику. Англосаксам більше крити нічим, як повернутися до таємних операцій – їх армії вже не в силах вирішити бойову задачу навіть відносно Північної Кореї або моджахедів. Що їм залишається?

Наприклад, надрукувати трильйони доларів (це вже зроблено), і сотні мільярдів з них передати в руки своєї агентури в Китаї «осла, навантаженого золотом», який, як стверджує східна мудрість, «візьме будь-яку неприступну фортецю».

Пам’ятаєте, в Іраку в 2003-му цей фокус вдався – генералів Саддама Хусейна янкі купили на пні, і ті відкрили для US Army ворота Багдада. Либонь, і тепер спрацює?