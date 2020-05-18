Тина Кароль показала лицо вблизи и без косметики

Певица поделилась “честным” селфи.

Во время съемок и концертов певица Тина Кароль всегда выглядит великолепно. Артистка появляется на публике в роскошных нарядах, с эффектной укладкой и профессиональным макияжем.

Однако в обычной жизни знаменитость не часто пользуется косметикой. На фотографиях вне сцены, которые переодически появляются в сети, Тина зачастую позирует без макияжа.

А в этот раз Кароль и сама решила поделиться со своими поклонниками “честным” селфи. На фото, которое Тина опубликовала в своей соцсети, она запечатлила себя вблизи. При этом, на лице певицы не было ни грамма косметики. Поклонники отметили, что без мейк-апа артистка выглядит даже лучше, чем с макияжем.

: showdream.org