Повінь – зміна системи

Menu
Close

Тина Кароль показала лицо вблизи и без косметики

18.05.2020

Певица поделилась “честным” селфи.

Во время съемок и концертов певица Тина Кароль всегда выглядит великолепно. Артистка появляется на публике в роскошных нарядах, с эффектной укладкой и профессиональным макияжем.

Однако в обычной жизни знаменитость не часто пользуется косметикой. На фотографиях вне сцены, которые переодически появляются в сети, Тина зачастую позирует без макияжа.

А в этот раз Кароль и сама решила поделиться со своими поклонниками “честным” селфи. На фото, которое Тина опубликовала в своей соцсети, она запечатлила себя вблизи. При этом, на лице певицы не было ни грамма косметики. Поклонники отметили, что без мейк-апа артистка выглядит даже лучше, чем с макияжем.

: showdream.org

Читайте також:   У британській поліції розповіли про стан співробітника, постраждалого в Солсбері
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *