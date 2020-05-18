Суд зобов’язав Порошенко вибачитися перед Шарієм

Печерський райсуд Києва зобов’язав екс-президента Петра Порошенка вибачитися перед журналістом Анатолієм Шарієм за розголошення про нього неправдивих відомостей 10 січня 2019 року під час поїздки до Рівного.

Порошенко зобов’язали розмістити за власні гроші оголошення про спростування недостовірної інформації у найближчому номері газети «Урядовий кур’єр». Він повинен заявити, що поширював неправдиві відомості про Шарие під час робочої поїздки в Рівненську область, – повідомляють Вести в Telegram-каналі.

Будучи президентом, 10 січня 2019 року Порошенко заявив, що Шарій не є українським журналістом і працює на Росію. У цьому ж місяці Шарій звернувся до нього і Адміністрації президента з позовом, вимагаючи визнати інформацію недостовірною, принижує його честь, гідність та ділову репутацію.

У той же час Шарій заявив, що є українським журналістом і не працює на Російську Федерацію. За рішенням суду від 31 січня 2019 року було відкрито провадження у справі.

До справи прикріплена відеозапис, на якій під час поїздки Порошенко запитали: «Чому в Україні переслідуються українські журналісти, в тому числі видеоблогер Анатолій Шарій?». У відповідь Порошенко сказав: «Аж ніяк. Тому що Анатолій Шарій – не український журналіст». Його попросили пояснити цю позицію, і політик заявив: «тому що, Тому що він працює на Росію, і вам не раджу це питати».

Суд прийшов до висновку, що інформація містить фактичні дані, а не оціночні судження. При цьому її можна перевірити на відповідність дійсності, оскільки вона носить стверджувальний характер. Також суд встановив, що Шарій має українське громадянство і є членом НСЖУ. При цьому слова Порошенка визнали недостовірними. Але так як політик вже склав повноваження президента, то його зобов’язали розмістити спростування в «Урядовому кур’єрі». Також суд зобов’язав Порошенко сплатити на користь Шарія судовій збір у розмірі 1 536 грн 80 коп.