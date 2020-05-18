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Китай роздасть два мільярди країнам, постраждалим від коронавіруса

18.05.2020

Китай надасть фінансову допомогу постраждалим від коронавіруса країнам.

Протягом найближчих двох років китайський уряд виділить два мільярди доларів, які спрямують на допомогу державам у боротьбі з Covid-19 і соціально-економічний розвиток в постраждалих країнах, особливо в країнах, що розвиваються.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін, – передає .

Також у планах Китаю в співпраці з ООН створити в республіці гуманітарний склад і хаб, щоб забезпечити стабільні поставки протиепідемічних засобів.

“Розроблені в перспективі китайські вакцини від коронавіруса після введення в експлуатацію будуть доступні по всьому світу і будуть служити гідним внеском Китаю у справу забезпечення доступності вакцинації в країнах”, – заявив голова КНР.

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