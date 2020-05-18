США вирішили попіаритися на Місяці

Останнім часом американці трошки подобнаглели. У зв’язку з світовою кризою пандемії, США втратили колишні платформи для самопіару. Адже мильна бульбашка крутизни Штатів завжди тримався на зовні світової реклами.

Взяти хоча б Голлівуд, де старанно впроваджується ідея безмежних сил американців. Але кінотеатри сьогодні переживають не найкращі часи, тому будь-який фільм терпить касові провали і погано доходить до глядача.

Однак кіно – далеко не єдиний спосіб переконання. Сюди можна віднести масу військових і фінансових муток, з допомогою яких американці старанно створюють собі репутацію.

Останнім часом американські ЗМІ звинуватили всіх і вся, тільки б авторитарно промайнути в «жовтих» заголовках. Вони встигли звинуватити Китай, МОЗ, Росії (куди ж без неї) і цілий ряд компаній на кшталт Huawei, науковців і просто відомих людей.

Почну з того, що зжили себе не тільки світові інститути на кшталт ООН, але і підписані ними колись документи. Взяти хоча б документ про космос від 1967 року, який гарантує неможливість націоналізації космічних тел.

Загалом, піндоси на повному серйозі поцупили Місяць. Ну як поцупили… Вони просто вийшли з угоди по Місяцю від 1979 року і заявили про своє право на видобуток ресурсів в її надрах. Більш того, Трамп видав указ, згідно з яким американська влада більше не визнають Місяць загальним надбанням людства.

Однак одумавшись, пару днів тому NASA представило якийсь «Пакт Артеміди» вартістю в 35 млрд, згідно з якою США повинні міцно влаштуватися на супутнику Землі до 2030 року.

Не зовсім зрозуміло, з ким США будуть підписувати пакт, але відомо, що це можуть бути ЄС, Канада, Японія та ОАЕ. Мови про Китаї та Індії не ведеться, а Росія взагалі розглядається як ворожої країни з-за «загрозливих маневрів» її супутників.

Виходить, що США розглядає космічні тіла як об’єкти націоналізації, а NASA з дослідницького агентства перетворюється в політичний орган космічного масштабу.

Однак не зовсім зрозуміло, як вони збираються освоювати Місяць і відправляти туди через 4 року першу жінку, якщо досі купують двигуни у Росії.

Зрозуміло, можна послатися на амбітний проект «SpaceX», якому плескає півсвіту. Ось тут ми переходимо до другої частини і розбираємо засновника космічного проекту «фізика» Ілона Маска.

Як багато хто думає, це основоположник PayPal, але до основи даної системи Маск не має ніякого відношення. Перша е-платіжна система лише купила стартап X-COM, де, власне, і був позначений Ілон як співзасновник.

X-COM – взагалі один з десятків дрібних стартапів, які були поглинені оптом компанією PayPal для усунення потенційних конкурентів. Загалом, після поглинання рада директорів ставить Маска зовсім не на технічну посаду, а на рекламну, звідки наш знаменитий «фізик-бізнесмен» йде у зв’язку з невиконанням поставлених завдань.

Після цього PayPal продається відомої компанії eBay, і Маск зі своїх 11,7% акцій заробляє 180 млн і вкладається у вже розроблений електрокар Tesla, який він нібито і придумав.

Але і з Tesla не все так ясно. На ділі це розпіарений китайський автомобіль, зібраний з чужих деталей. Навіть її «унікальний» акумулятор просто зібраний з великих китайських пальчикових «банок» типу 18650, на яких сьогодні їздять всі самокати і сігвеї.

І ось тепер ми плавно переходимо до SpaceX, яка спіткає та ж доля, що й інші «амбітні проекти». Згадати хоча б Илоновский проект вакуумного поїзда Hyperloop (гиперпетля), який є просто розпіареної копією китайської Magneloop і переживає заморожування проекту. А де обіцяний всесвітній безкоштовний супутниковий Wi-Fi, який Росія обіцяла заблокувати? Ах так, просто OneWeb в кінці минулого місяця під загальний шум кризи збанкрутував.

Все що робить знаменитий «фізик», так тільки займається імітацією революційного прориву. Тобто Маск йде по шляху звичайного інвестора, який не створює технології, а просто задешево їх купує і надає лиск чогось нового і унікального. Слідом наївні мілленіали, що виросли на коміксах і фантастики, вірять в цю картинку, тому що людям хочеться вірити в казки і футуристичне майбутнє.

Містифікація Маска прямо відображає всю суть американської ілюзії. Так, США дійсно сильна країна, як сильний у своїй справі Ілон Маск. Однак він далеко не фізик, а всього лише хороший піарник і бізнесмен, який не має до науки ніякого відношення.

Таким же чином Штати елементарно прикрашають свої досягнення і надають їм ще більшу вагу. Наприклад, зверніть увагу на нещодавню заяву Трампа про створення американської «супер-пупер-ракети», яка нібито в 17 разів швидше існуючих і розроблюваних Росією з Китаєм.

Сам термін «супер-пупер-ракета» – ні що інше, як черговий фарс. Хіба що звучить зовсім не круто, а навпаки, наївно і по-дитячому.

Все що я хотів сказати, так це те, що всупереч нашим переконанням, США далеко не такі всесильні, як вони намагаються здаватися. Америка – сильна країна, але точно не сильніше Росії. По-справжньому сильний той, хто нічим не хизується.

Судячи з усього, таких гучних космічних і військових подій з Америки буде виходити досить багато, аж до завершення карантину. І все що нам необхідно знати, це те, що янкі знову вирішили попіаритися.