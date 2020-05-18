У Моз заявили, що деяким пацієнтам поставили діагноз COVID-19, незважаючи на негативні результати тестів

За добу в Україні робиться 7-8 тисяч тестів на коронавирусную інфекцію. З них близько тисячі припадає на ре-тестування для тих, хто або виписується, або у них був сумнівний результат.

Іноді тест не показує позитивний результат, але достовірно відомо, що людина контактував з COVID-інфікованим і перебіг його хвороби дає підставу припускати в нього цю інфекцію.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів голова Центру громадського здоров’я Моз Ігор Кузин.

За його словами, пацієнта з важким перебігом захворювання навіть при негативних результатах ПЛР-досліджень можуть поставити діагноз COVID-19, коли це епідеміологічно пов’язаний випадок. Тобто ця людина або контактував, чи не перебував в осередку інфекційної хвороби, чи це медичний працівник, який обслуговує хворих коронавірусом.

Таких випадків не більше 200 по країні, але вони теж входять у загальну статистику.