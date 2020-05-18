В Україні вирішили відкрити дитячі садки з 1 червня

З 1 червня в Україні можуть відновити після карантину роботу дитячих садків. Але це станеться тільки в тих регіонах, де поліпшується епідеміологічна ситуація. Про це повідомляє телеграм-канал «Слуга народу» з посиланням на голову Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака.

Уточнюється, що заклад дошкільної освіти зможе відкритися тільки за умови виконання рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів на період карантину, які були розроблені Головним санітарним лікарем України спільно з МОН.

«Є надія, що після того, як уряд затвердить на своєму засіданні 20 травня цей протокол безпеки для відкриття закладів дошкільної освіти, з 1 червня вони почнуть відкриватися», — повідомив Сергій Бабак.

У повідомленні йдеться про те, що сам протокол не є надто жорстким, але водночас містить всі необхідні норми.

«Зокрема, обов’язковий температурний скринінг всіх працівників перед початком зміни, а дітей — кожні 4 години, постійна дезінфекція, багаторазова вологе прибирання і провітрювання приміщення, заборона багаторазових рушників, м’яких іграшок і килимів з довгим ворсом, обмеження занять та ігор, які не потребують безпосереднього фізичного контакту, сенсорних занять та ігор, в пріоритеті — ігри на свіжому повітрі, максимальне фізичне дистанціювання. Планується також відсторонення від роботи осіб з групи ризику (які досягли 60-річного віку або мають хронічні захворювання, які пригнічують імунітет)», — йдеться в повідомленні.