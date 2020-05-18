Лікарі діагностують у дітей нову загадкову хворобу: Як це пов’язано з коронавірусом і синдром Кавасакі

Гострий запальний синдром, схожий по симптоматиці з рідкісною хворобою Кавасакі, вражає дітей у країнах, охоплених пандемією коронавіруса. У більшості хворих цим синдромом – позитивний тест на COVID-19. Лікарі припускають взаємозв’язок між вірусом і новою хворобою. Що про це відомо – читайте в матеріалі.

Що сталося?

З початку епідемії коронавіруса вчені думали, що в групу ризику входять, насамперед, люди у віці 60 років і старше, а також ті, хто страждає хронічними захворюваннями – наприклад, порушеннями роботи серцево-судинної системи, діабет або рак

Досі вважалося, що діти переносять COVID-19 дуже легко, адже у більшості навіть хвороба не проявляється. Однак нове дослідження, опубліковане в виданні The Lancet, показує, що коронавірус може представляти велику небезпеку для здоров’я дітей.

Вчені з’ясували, що після початку спалаху вірусу в Італії, число захворювань синдромом, схожим на хворобу Кавасакі, зросло майже в 30 разів.

Так, якщо з 1 січня 2015 по 17 лютого 2020 в медустанову Бергамо надійшли 19 дітей з симптомами, схожими на синдром Кавасакі, то з 18 лютого по 20 квітня 2020 року в лікарні опинилися 10 дітей з такими симптомами. У 8 з них підтвердили коронавірус.

Такі ж висновки зробили і лікарі з США, Великобританії, Іспанії та Португалії. Так, за даними Національної служби охорони здоров’я Великобританії, в країні госпіталізовані від 75 до 100 дітей з схожими симптомами. У США зростання числа випадків реєстрації мультисистемного важкого запального синдрому також збігся з початком спалаху COVID-19. Тільки в Нью-Йорку зареєстровано понад 90 випадків хвороби серед дітей до 16 років

Що таке синдром Кавасакі?

Синдром Кавасакі — це рідкісний васкуліт, характерний для дітей віком до шести років. Перебіг хвороби відбувається на фоні високої температури, висипань, набряків і запалень, що вражають шкіру, очі, судини і серце. У деяких випадках захворювання може призвести навіть до інсульту і інфекційно-токсичного шоку.

Свою назву хвороба отримала на честь японського педіатра Томисаку Кавасакі, який у 1967 році вперше описав її симптоми. Синдром Кавасакі – клінічний діагноз, тобто лабораторного тесту, здатного виявити його, не існує. Також лікарям не відомі і причини його виникнення – деякі вважають, що хвороба може бути викликана вірусною інфекцією, однак єдиної думки з цього приводу немає.

Кавасакі триває близько чотирьох днів і лікується уколами імуноглобуліну — він дозволяє запобігти серйозне розширення коронарних артерій, яке є найбільш небезпечним ускладненням.

Запальний синдром – результат реакції імунної системи?

Випадки, що виникли в період пандемії коронавіруса, лікарі назвали мультисистемним важким запальним синдромом. Дослідження показали, що хвороба проявляється протягом декількох тижнів після контакту з COVID-19. При цьому вона супроводжується високою температурою і дисфункцією в одному або кількох органах тіла.

Новий синдром проявляється у дітей до 16 років, у той час як Кавасакі — тільки у дітей до п’яти років.

Італійські вчені у своєму дослідженні підкреслюють, що новий синдром вражає одного з тисячі дітей, заражених коронавірусом. На їх думку, найбільш ймовірно, що це захворювання стає результатом надмірної імунної реакції на інфекцію.

Причина цього захворювання остаточно невідома. Лікарі роблять припущення, що коронавірус може ставати подразником, який запускає патологічні процеси в імунній системі у деяких схильних до того дітей.