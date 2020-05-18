У Кабміні визнали провал програми дешевих кредитів під 5-7-9%

Програма держкредитів для бізнесу «5-7-9» в Україні так і не запрацювала на повну потужність. За три місяці нею зміг скористатися лише 451 підприємець, а самі банки не поспішають видавати такі кредити.

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Банки вважають видачу таких кредитів дуже ризикованою.

За три місяці до програми підключився лише 451 підприємець – вони отримали 276 млн гривень.

На думку міністра, без зростання кредитування економіки не буде.

У свою чергу, щоб темпи зростання становили 7-8%, потрібно видавати близько кредитів на 400 млрд грн в рік.

Про це заявив міністр економічного розвитку Ігор Петрашко в інтерв’ю «Ліга.Бізнес». За його словами, банки вважають за видачу таких коштів дуже ризикованою.

«На жаль, програма де-факто не запрацювала на повну потужність. До оновлення програми, за 3 місяці всіма банками-партнерами програми “доступні кредити 5-7-9” виданий 451 кредит на загальну суму 276 млн грн., що дуже мало. І ми розуміємо, що вона не буде працювати зараз, тому що банки не хочуть брати на себе ризики видачі коштів», – сказав Петрашко.

Він нагадав, що умови кредитування по програмі стали вигіднішими для підприємців, ніж це було спочатку.

«Якщо ваш бізнес має оборот до 10 млн євро і ви маєте кредит у банку, держава компенсує вам погашення відсотків протягом одного року. Тобто, ваші відсотки будуть 0%. У бюджеті під цей напрямок виділено 4 млрд гривень. З нашої точки зору, цього буде достатньо, але якщо буде потрібно більше, ми будемо вносити зміни в бюджет», – пояснив міністр.

Петрашко вважає, що без кредитування зростання економіки не буде. А для того, щоб темпи зростання становили 7-8% в рік, банківська система щорічно повинна видавати близько 400 млрд грн кредитів.

«Це треба досягти. Більшість банків рапортує про те, що немає попиту на кредити, якісного позичальника немає. А як йому з’явитися, коли ставка 20%? Повинні радикально змінити правила на банківському ринку», – підсумував Петрашко.