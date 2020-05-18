Почалися польоти безпілотного Су-57

Днями почалися випробувальні польоти винищувача в безпілотному режимі. Відпрацювання польоту в безпілотному режимі проходить на базі літаючої лабораторії Т-50 в режимі перевірки обладнання. Пілот-випробувач знаходиться в кабіні літака, але під час польоту на нього покладається лише контроль за роботою автоматики.



Спочатку передбачалося, що літак буде мати кабіну, але при цьому він зможе літати як з пілотом, так і без нього, тобто він об’єднає в собі і пілотований, і безпілотний варіант. Технічні рішення, реалізовані в Су-57 можуть сприяти розробці надзвукового ударного БПЛА. Однак поява подібної повітряної платформи — питання дуже складне.

Су-57 забезпечений повноцінним «електронним пілотом». В умовах дефіциту часу він може підказати людині правильне рішення і взяти на себе велику кількість рутинних операцій.

Передбачається, що безпілотний Су-57 буде набагато ефективніше інших літаків п’ятого покоління за рахунок виключення «людського фактора» і підвищення льотно-маневрених характеристик. Відсутність пілота дозволить встановити додаткове обладнання і збільшити запаси палива.

На Су-57 встановлена найсучасніша бортова апаратура. Вона дозволила автоматизувати управління безліччю процесів. Винищувач п’ятого покоління отримує інформацію про події з різних джерел: від наземних засобів, безпілотників, інших літаків.