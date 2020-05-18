Північний потік -2: чи принесе він Росії збиток?

Історія будівництва газопроводу «Північний потік-2» дуже схожа з історією першої радянської магістральної газової труби «Уренгой-Помари-Ужгород», і її відгалуження в Західну Європу. Загострення пристрастей і перипетії боротьби за цей стратегічний проект добре описані в радянському двосерійному фільмі «Контракт століття» (1985 рік).

Сьогодні перед нашими очима в режимі реального часу розгортається не менш захоплюючий трилер під назвою прокладка газопроводу Північний потік-2», в якому по суті ті ж самі гравці розігрують черговий акт безперервної драми під назвою боротьба за Європу. І це зайвий раз показує, наскільки тісно пов’язані економіка і геополітика. Вже майже 30 років, як немає СРСР, але залишилося протистояння по лінії Схід-Захід, і це саме протистояння має рівно ті ж самі причини, що й 40 років тому і навіть ті ж самі наслідки.

Саме це слід пам’ятати в першу чергу, коли ми розглядаємо епопею «Північного потоку-2».

Економіка або геополітика?

Для початку давайте з’ясуємо, що економіку подібних проектів можна вважати чистого прибутку або збитку тільки одного компонента і, тим більше, на обмеженому проміжку часу.

Візьмемо для прикладу той же газопровід «Уренгой-Помари-Ужгород». Його рентабельність вважалася теж з розрахунку 20 років. Але з моменту його побудови пройшло більше 30 років. За цей час змінилося не тільки законодавство країн-учасниць, але і СРСР давно вже немає. А між тим – газопровід не тільки продовжує приносити дохід, а й став одним з фундаментів по відродженню інтеграційних проектів Великої Євразії. Ще більш показовим тут є нафтопровід «Дружба» і т. д. А тому виносити «остаточне судження щодо рентабельності «Північного потоку-2», труби якого і родовища з яких йде газ розраховані служити набагато довше, ніж 20 років, просто нерозумно.

І коли сьогодні хтось каже, що мовляв прийняте у Німеччині рішення з приводу «застосування/застосування не» до газопроводу «Північний потік-2» якихось директив, це найпотужніший удар по «Газпрому» і Москві…, особисто я посміхаюся. От якщо б це зробив добудову труби неможливою, тоді – так. Але про це мова не йде.

А тому, ті, хто так кажуть, особливо це стосується таких відомих експертів в області кримського мостобудування і газопроводів, не тільки не здатні подивитися на проблему з висоти хоча б другого її поверху, але навіть не спромоглися вивчити зовсім недавню історію, причому аналогічного проекту.

Кожен, хто це зробить розуміє, що рішення німецького регулятора, це неприємність, яка може коштувати інвесторам проекту недоотриманого прибутку на деякому проміжку часу, але не більше того. І у меншій мірі це відноситься до «Газпрому» зокрема і Москві в цілому, яка не дивлячись на грізні заяви США і просто тотальний тиск на Європу все-таки змогли зробити головне.

А далі… до Речі, а давайте розберемося, що може бути далі і які рішення проблеми є у інвесторів Nord Stream 2 AG.

Чого нас вчить історія з OPALом

Для початку, я хочу як приклад послідовності європейців в газовому питанні коротко нагадати зовсім недавню історію з газопроводом OPAL, який наполовину належить «Газпрому» і на який багато років поширювалися обмеження щодо третього енергопакету ЄС.

У жовтні 2016 року Єврокомісія вивела цей газопровід з-під дії обмежень. У грудні того ж року Польща опротестувала це рішення через Європейський Суд. Але в червні 2017-го обмеження на час розгляду були зняті і з серпня 2017-го «Газпром» використовував 90% потужностей труби.

Рішення за позовом було прийнято у вересні 2019-го, і OPAL знову запрацював на 50% потужності, але вже в листопаді Німеччина подала апеляцію на рішення Європейського Суду.

А коли ця тяганина закінчиться, не виключено, що буде знайдений ще один аргумент на користь того чи іншого рішення і справа піде на наступний круг, який може тривати роками. А таких заковырок в європейському законодавстві дуже багато.

Та й хто сказав, що загальноєвропейські правила вічні? Останні події ставлять під велике питання, і тут головним чинником стає не третій енергопакет ЄС, а наявність газової труби, про що ми сказали на самому початку.

Але в цій історії є і ще кілька суто економічних аспектів, які дозволять інвесторам проекту або частково, або повністю повернути свої вкладення, причому за дуже швидкий період часу.

Чи поверне «Газпром» свої гроші?

Момент 1. Так як проект «Північний потік-2» починався і основні вкладення в нього робилися до прийняття змін до європейського законодавства, а інвестиції в нього робили європейські кампанії (а Nord Stream 2 AG, має швейцарську «прописку» і половина її акціонерів – європейські корпорації), то збитки, які можуть понести акціонери можуть і будуть оскаржені в суді. Причому, влітку 2019 року Nord Stream 2 AG саме так і має намір вчинити, якщо його права інвесторів будуть ущемлені.

А це відразу зніме питання збитків.

Момент 2. Є кілька простих шляхів вирішити проблему наповнення труби. І для цього «Газпрому» зовсім не потрібно навіть втрачати контроль над її німецької 12 мильної частиною, про що говорять багато експертів. Досить уряду Росії дозволити трубний експорт газу в Європу не лише «Газпрому», але і … наприклад, «Роснефти», або Новатек.

Момент 3. Проект Балтійський СПГ. Мало хто звертає увагу, але «північний потік-2», вірніше труба по дну Балтійського моря, це лише частина проекту. «Газпром» також вкладав гроші в інфраструктуру на території Росії, ці окупність цих вкладень також є під загрозою. Але тут у «Газпрому» з’явилося вікно можливостей.

Пам’ятаєте, я на початку говорив, що ефективність проектів такого рівня не можна розглядати «по чистому прибутку або збитку тільки одного компонента». Якщо ми подивимося на ситуацію з більш високих позицій, то ми побачимо, що як тільки постало питання про завантаження «Північного потоку-2», так відразу зважився питання інвестицій в інший проект «Газпрому» Балтійський СПГ потужністю 15 млн. тонн газу на рік. А підвідні газові потужності цього проекту «дивним чином» знаходяться в тій же Усть-Лузі. А тому, якщо на якомусь проміжку часу на СП-2 будуть поширюватись обмеження 3-го енергопакету, то як мінімум підводять потужності потоку на російській стороні будуть завантажені, і відповідно будуть окупатися і т. д.

Я не буду перераховувати всілякі варіанти використання побудованої в рамках проекту СП-2 інфраструктури. Як ви вже зрозуміли, вони є і їх багато. І як я сказав на самому початку, найважливішим моментом тут є саме факт прокладки саме труби. Буде труба – будуть і варіанти її використання. Це як раз менша з