В сети высмеяли грубую ошибку в украинском учебнике географии

Как говорится в учебнике по географии, что предки современных евреев вышли из Галичины.

Как оказывается, что украинских школьников на уроках географии учат тому, что предки современных евреев имели свои древние корни на Галичине. Если быть точнее, то этот древний народ как раз и вышел с этих краев. Конечно, такой «факт» ничего не имеет общего с исторической действительностью. Но вот авторы этого «произведения «считают по другому.

Такую грубую ошибку заметил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Своим «открытием» на страницах школьного учебника он поделился на своей странице в социальной сети.

«Древний язык санскрит близок к украинскому. Также и географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеяне, Франция (Галия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галия), вероятно указывает на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турков могли прийти на эти земли с украинской Галичины», — написал мужчина.

Конечно, тот факт, о котором идет речь в учебнике ставит под «сомнение» все исторические исследования, которые были проведены до этого. И как происхождение многих народов, в частности, евреев, давно установленный факт. Поэтому говорить о том, что они якобы пошли в Галичины как минимум не правильно. Это искажение исторических фактов. А ведь дети это учат и потом по этому сдают свои экзамены.



