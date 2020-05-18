НАБУ отримало доступ до службових записок про мільйонні премії в «Нафтогазі» – ЗМІ

Вищий антикорупційний суд надав детективам НАБУ тимчасовий доступ до службових записок, якими ініціювалася виплата премій 41 працівнику НАК «Нафтогаз України».

«У квітні 2018 року члени Спостережної ради «Нафтогазу» прийняли рішення про виплату винагороди правлінню та іншим працівникам НАК у зв’язку з їх значним особистим внеском у перемогу над «Газпромом». В цілому такі премії отримав 41 працівник. Загальний розмір винагороди становить 1% від суми загального виграшу в розмірі $ 43,6 млн».

Премії менеджменту виділили за позитивні рішення трибуналу при Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма.

Слідство вказує, що на момент прийняття рішення про премії «фактично гроші на користь НАК від «Газпрому» не надходили», а в протоколі засіданні не наведено перелік працівників та розмір премій, що підлягають сплаті, також не зазначено вкладу кожного працівника у перемогу над «Газпромом».

Повідомляється, що представництво інтересів «Нафтогазу» в Стокгольмі не здійснювали працівники НАК, а компанія «Wikbord Rein Advokatfirms AS» на підставі низки договорів про закупівлю юридичних послуг.

Детективи НАБУ раніше вже отримували доступ до документів «Нафтогазу», але їм не надали всі документи, адже «Нафтогаз» листом від 2 березня 2020 року відмовився надати інформацію.

Службові записки, які вимагає НАБУ, містять відомості про посадових осіб, які ініціювали виплату премій кожному з 41 працівника «Нафтогазу», яким була виплачена перша частина премій, а також зміст виконуваних ними завдань і розмір премій.

Слідство бачить в діях членів Наглядової ради, голови та членів правління «Нафтогазу» ознаки скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК.