Політолог: Сьогоднішня підтримка Зеленського – це ще і непідтримка його основних конкурентів, що збергігається і через рік після голосування

Отже, дещо про свіжі результати опитування групи «Рейтинг». Що вони показують?

1. Не зважаючи ні на що, Зеленський має позитивний баланс довіра-недовіри. 57% йому довіряють чи цілком довіряють. 37% – не довіряють чи цілком не довіряють. Тобто баланс довіра/недовіри у Зеленського +20%. У Порошенка після першого року було мінус 12%, у Януковича – мінус 31%. Звісно, баланс довіра/недовіра для Зеленського поступово погірушується, однак різкого падіння як у випадку усіх його попередників не спостерігається. Для України – це щось дуже незвичне.

2. У Зеленського все ще не виявлено конкурентів і на президентських виборах. Якщо б сьогодні відбувалося голосування, то він бі взявши близько 40% – це на 10% більше, ніж за нього проголосували минулого року і втричі більше найближчого суперника (яким є, доречі, Юрій Бойко, а не Петро Порошенко). Глобально, електоральна картина змінюється слабко. У рамках наявної пропозиції на «політичному ринку» Зеленський конкурентів не має.

3. У цьому плані харакретними є результати опитування щодо гіпотетичного 2-го туру. У ньому Зеленський переміг бі і Петра Порошенка (з «рахунком 75 на 25%), і Юлію Тимошенко (74 на 26%), і Юрія Бойка (75 на 25%). Цікавими є цифри, що дуже близькі до результатів голосування рік тому.

4. Так само і партія «Слуга народу» більш ніж вдвічі випереджає найближчих суперників. Отже, показники електоральної підтримки Зеленського суттєво випереджають показники «довіра» до нього. А це виводить нас на розуміння того, що підтримка Зеленського – це ще і непідтримка його основних конкурентів, що збергігається і через рік після голосування на виборах президента. Цікаво, що 31% респондентів оцінили перший рік президента Зеленського на «відмінно» і «добре», ще більше третини українців – на «задовільно».

5. Ну і ще. Найбільшими досягненнями считают: звільнення полонених і заручників, боротьбу з коронавірусом, політику з об’єднання країни, міжнародну політику та зміцнення обороноздатності країни. Це, власне, вказує на реальний перелік проблем, які цікавлять суспільство, а не на ті, що відображається у «кривому дзеркалі» соціальних мереж та інших «елітарних майданчиків».

Загалом, думаю у «топ-опозиціонерів» є всі підстави поміркувати результатами рейтингів і обміркувати власні політичні перспективи та гіпотетичне майбутнє.

Петро Олещук