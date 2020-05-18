Елітний київський клуб Queen відкрився ще до ослаблення карантину

Київський елітний клуб Queen, який нещодавно потрапив у скандал через вечірки, працював ще до ослаблення карантину в Україні 11 травня.

Журналістам ще 9 травня вдалося зняти кадри, як заклад відвідують люди

На відео, заснятом близько опівночі, видно, що в клуб заходять і виходять з нього групи людей, а також постійно з’їжджаються автомобілі. При вигляді камер відвідувачі прикривають обличчя.

При цьому на офіційних сторінках Queen говориться, що заклад закрився два місяці тому, а 11 травня вони нібито відкрили тільки терасу.

Також після скандалу з вечіркою адміністрація заявила, що вони не є нічним клубом.