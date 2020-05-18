Китайська компанія Huawei своїм «обличчям» зробило штурмовик Іл-2

Опубліковано новий плакат китайського електронного гіганта Huawei, покликаний продемонструвати стійкість компанії під тиском США.

На плакаті зображено радянський штурмовик Іл-2: зрешечений снарядами, але продовжує політ. Підпис під знімком говорить: “Без шрамів не буде грубої шкіри і сильних м’язів. Героям завжди діставалися негаразди”.

Макет призначений для внутрішнього ринку. Слоган для США звучить інакше: “Героями не народжуються, героями стають”.

Huawei став головною мішенню в торговельній війні США проти Китаю. Американські власті звинуватили компанію в фінансовому шахрайстві, відмиванні коштів і порушення санкцій США проти Ірану. У серпні 2018 року Трамп заборонив урядовим структурам використовувати обладнання, вироблене Huawei та її дочірньою фірмою ZTE. Зараз США готуються відрізати концерн від виробників мікросхем.

Живучість Іл-2 під час Великої Вітчизняної війни увійшла в легенди. Літаки з кількома десятками пробоїн в крилах і фюзеляжі поверталися на базу, за ніч техніки приводили їх у порядок та вранці штурмовики знову йшли в бій. Секрет неубиваемости Іл-2 таївся в бронекапсуле, захищала життєво важливі галузі: кабіну екіпажу, двигун і бензобаки. А дюралеві крила і фанерний хвіст можна було дірявити скільки хочеш. До того ж не повністю забираються шасі і броньований корпус дозволяли садити літак “на черево”.