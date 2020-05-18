Загадочный взгляд: Тина Кароль позировала в расстегнутой рубашке

Певица во время карантина продолжает радовать фолловеров красивыми снимками.

Тина Кароль опубликовала в Instagram новое черное-белое фото, на котором она предстала в загадочном и сексуальном одновременно образе. Позировала певица в расстегнутой белой рубашке, придерживая ее в районе декольте.

Нежный образ Тины дополнила прическа с локонами, которую она уложила на одну сторону, и легкий макияж с акцентом на глазах. Она пристально смотрит в объектив фотокамеры.

Поклонники Кароль в восторге от фото. В комментариях они оставили ей множество комплиментов:

«Тиночка ты у нас королева», «Тону в глазах», «Что за красотка», «Кошачий взгляд», «Нереально красивая», «Шикарная», «Очень сильно красивая и не только внешне», «Идол всех моих снов и реалий!».