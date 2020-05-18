В Україні заборонили контрабандний препарат для лікування діареї

В Україні заборонили вживання і продаж препарату Mutaflor виробництва Німеччина

Відповідне розпорядження з’явилося на сайті Госуслужбы України з лікарських засобів.

Виявилося, що такий препарат в Україну офіційно не ввозився, а ліки є контрабандою. Заборона стосується суспензій “Мутафлора” по 1 мл, з маркуванням упаковки іноземною мовою. Під заборону потрапили всі серії препарату.

Мутафлором зазвичай лікують дисбактеріоз ШЛУНКОВО-кишкового тракту і неважкі виразкові коліти, використовують для підвищення імунітету у недоношених дітей. Суспензія препарату містить бактеріальну культуру з Escherichia coli штаму NISSLE 1917.

Тим часом, повернули в продаж всі серії препарату Риніт з діючою речовиною ранітидин, виробництва КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД Індія (таблетки по 150 м). Його реалізацію заборонили в жовтні 2019 року. Препарат застосовують для лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, гастритів.